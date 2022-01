Stoltenberg har vært på jobbintervju

Finansdepartementet opplyser til Dagbladet at de har gjennomført intervju med Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache om den ledige jobben som sentralbanksjef.

Departementet ser også på andre kandidater, men de ønsker ikke å gå ut med hvem disse er.

- Det er riktig at vi har bekreftet at det er gjennomført intervju med de to kandidatene, opplyser kommunikasjonssjef i departementet, Therese Riiser, overfor Dagbladet.

Den ledige sentralbanksjef-jobben har satt i gang en omfattende debatt.

I prosessen har det blitt reist spørsmål om Stoltenbergs bindinger til Arbeiderpartiet vil være en utfordring.

TV 2 gjennomførte nylig en undersøkelse, der det kom frem at to av tre nordmenn vil ha Ida Wolden Bache fremfor Stoltenberg.

Det er uvisst når den nye sjefen vil utnevnes. Den opprinnelige planen var at avgjørelsen ville falle i statsråd fredag forrige uke, men da ble beslutningen utsatt. Neste mulighet er statsråd kommende fredag.