Selv Bentley-kjøperne tar seg ikke råd til denne fargen

Rekordmange nordmenn spekket opp nybilen sin på en eller annen konfigurator i fjor. Mange brukte kanskje timevis på å bestemme seg for fargekombinasjoner – både utvendig og innvendig,

Noe av sjarmen med å kjøpe nybil, er jo nettopp at det er du, og ingen andre, som bestemmer akkurat hvordan den skal se ut.

Prisen har naturligvis en viss betydning, for de fleste. På "vanlige" biler, koster det gjerne 10.000-20.000 kroner for lakkfarger, ut over de som er standard.

Men hos Bentley er det annerledes.

Uendelige valgmuligheter

Det er nemlig ikke mange bilmerker som gir deg like mange valgmuligheter som den tradisjonsrike, britiske luksusbilprodusenten.

Lakkfarge er intet unntak. Du kan få mer eller mindre nøyaktig den fargen du ønsker.

Noen koster ikke noe ekstra. For eksempel er Onyx sort metallic inkludert i prisen.

Men skal du ha noe annet, kan det fort bli penger av det ...

Bilen til høyre har den grønne lakken som heter Viridian by Mulliner. Pris: 75.000 kroner.

Tofarget og dyrt

Den mørkeblå fargen som kalles Black Sapphire, koster for eksempel 65.000 kroner. Da begynner de fleste av oss å bli ganske svette, allerede.

Viridian by Mulliner – som er en mørkegrønn lakk – koster 75.000 kroner. Vi i Broom testet en bil med nettopp denne fargen – i kombinasjon med mørkegrønt og brunt interiør. Ingen tvil om at det ga et eksklusivt inntrykk.

Men vil du ha en to farger på bilen, for eksempel Black Crystal over Ice – begynner det virkelig å dra seg til. 165.000 kroner koster den.

Denne lakkkombinasjonen heter Black Crystal over Ice. Den er ikke billig ...

Unik farge

Kjøper du Bentley er ikke faren nevneverdig stor for at naboen har lik, uansett hvilken farge du velger. Men skal du være heeelt sikker på at du kan kalle bilen din unik, kan du jo gå for fargen som heter Light Grey Satin by Mulliner.

Det er en grå matt lakk.

– Foreløpig er det ingen norske kunder som har spekket bilen sin med den fargen, forteller Bentley-sjef, Christian Gottschalk.

Akkurat det er ikke så rart. Den koster nemlig det hvite ut av øyet. Nærmere bestemt 307.500 kroner.

Innvendige lister med treverk som har synlig struktur er noe av det som er populært for tiden (t.v.). Prøven i midten er laget av materialer som gjør den uvanlig slitesterk og som ikke tiltrekker seg støv. Mens det matte treverket til høyre er litt mer tradisjonelt.

Og dyrest er ...

– I tillegg kan man også få spesialtilpasset alle lakkfargene hos Mulliner-avdelingen. Kunden kan altså mikse og blande varianter av disse igjen. Den dyreste varianten av dette blir Satin-fargene, som i Commision-variantene koster deg 355.000 kroner, forklarer Gottschalk.

Tenk litt på det, nesten gang du rynker på nesa av at lakkfargen på elbilen du spekker opp beløper seg til 10.000 kroner ...

– I Norge har vi ikke solgt noen biler med en av Satin-fargene, enda. Men Mulliner- og Extended Paint-alternativene er populære.

Skinn og lister

Innvendig er det også mye å ta stilling til. Hvilke skinntype, mønster, logo i nakkestøtten og ikke minst lister, skal man ha?

Det nye nå er trelister der du ser porene og strukturen i treverket. Altså ikke behandlet med noe som ligger oppå og gjør dem glatte og blanke.

Også her kan du i svært stor grad spekke bilen helt etter eget ønske. Har du for eksempel en spesiell steinsort utenfor hytta, og tenker at den hadde gjort seg i bilen. Ja, da kan Bentley komme og hente den og fikse det, for deg ...

Pris? Der må du nok snakke med Gottschalk, og få et estimat ...

