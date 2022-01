Jan Andor (22) hadde ikke skriftlig avtale med bilverkstedet - nå føler han seg lurt

Det er snart et år siden Jan Andor Stijfhoorn leverte inn bilen på verkstedet US Car Service, for å få byttet pæra i den ene frontlykta. Han ba også om oljeskift og en visuell sjekk på bilen.

Siden han er student, forsikret han seg om at verkstedet ville forsøke å gjøre det så billig som mulig.

– Jeg dro til bilverkstedet som pappaen min har brukt i mange år, og tenkte at de kom til å gjøre en ålreit jobb, sier Stijfhoorn.

Ifølge Stijfhoorn fikk han et muntlig prisoverslag på 10.000 kroner da han leverte inn bilen.

Noen uker senere fikk han beskjed fra verkstedet om at reparasjonen ville bli noe dyrere. Ifølge 22-åringen ble han enig med verkstedet om at de skulle se på bruktdeler.

– Jeg var permittert på den tiden, så jeg hadde ikke noen annen inntekt enn studiebidraget på 8.000 som gikk rett til husleie, forteller Stijfhoorn.

Da bilen var klar for å hentes noen uker senere, fikk han beskjed om at prisen ble 28.000.

– Jeg tenkte at det var utrolig mye for å skifte ei pære og litt olje. Samtidig tenkte jeg at det kanskje er sånn å eie en bil. Jeg måtte gjøre meg mentalt klar for å betale så mye penger.

Men det skulle vise seg at heller ikke dette var den fulle prisen.

Du kan lese svaret fra US Car Service lenger ned i saken.

Oppga pris uten moms

Da han senere samme dag skulle hente bilen fikk han beskjed om at prisen han hadde fått oppgitt var uten moms.

Det totale beløpet var derfor på 35.000 kroner.

– Det er veldig rart å operere på den måten. Jeg mener at man ikke kan komme med en pris, og så senere si at det er uten moms. Det gir ikke mening, sier Stijfhoorn.

– Ifølge håndverksloven ansees et tilbud for å være inkludert moms med mindre noe annet tydelig går frem , sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Hvis verkstedet oppgir en pris uten inkludert moms, er de forpliktet til å presisere dette overfor kunden. Hvis ikke det har blitt gjort så er det prisen verkstedet oppgir som gjelder for kunden.

VERKSTEDET MÅ TA TAPET: Forbrukerjurist Thomas Iversen sier verkstedet er forpliktet til å presisere om prisen er uten moms. Foto: Forbrukerrådet

Iversen forklarer at verkstedet fortsatt er forpliktet til å betale moms til staten, men at de i slike tilfeller må ta kostnaden selv.

– Føler meg lurt

Etter flere samtaler med verkstedet, og gratis advokathjelp gjennom NAF, fikk Stijfhoorn en ny pris av verkstedet.

Den var på litt over 32.000 kroner.

Men studenten syntes fortsatt at det var for dyrt. Han ba derfor om å få en kvittering på kjøpet.

FØLER SEG LURT: I følge Stijfhoorn hadde verkstedet gjennomført flere reparasjoner på bilen som han ikke var klar over. Foto: Skjermdump, US Car Service

– Da så vi at de hadde gjennomført flere reparasjoner på bilen som jeg verken var klar over, eller hadde fått spørsmål om jeg ville gjennomføre.

Stijfhoorn sier han ikke var klar over at verkstedet hadde byttet styreenheter i lyktene, i tillegg til å bytte bilens kupefilter, luftfilter, veivhusfilter og dieselfilter.

Han ønsker ikke å betale for reparasjoner han sier han ikke har bedt verkstedet om å gjennomføre.

– Jeg føler jeg har blitt lurt trill rundt.

– Har en plikt til å advare kunden

Stijfhoorn kjøpte bilen sin, en BMW 118d, for 40.000 i 2018. Bilen er kjørt over 200.000 kilometer, og er en 2006-modell.

Han reagerer derfor på at verkstedet ikke advarte han om at reparasjonen ville bli uforholdsmessig dyr i forhold til bilens verdi.

BILEN FRA 2006: Jan Andor Stijfhoorn reagerer på at verkstedet ikke advarte han om at reparasjonen ville bli uforholdsmessig dyr i forhold til bilens verdi. Foto: Privat

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, sier at verksteder har en plikt til å advare kunden på forhånd i slike tilfeller.

– Verksteder har en frarådingsplikt i de tilfeller hvor arbeidet vil stå i misforhold til bilens verdi i reparert tilstand, sier Ryste.

– Har ikke lurt han

Etter snart ett år har ennå ikke Stijfhoorn og US Car Service klart å finne en løsning på konflikten. Nå venter de på at saken skal bli behandlet hos Forliksrådet.

Sjef for US Car Service, Kirsten Gabrielsen, synes det er synd at konflikten med Stijfhoorn har gått så langt.

– Faren til Stijfhoorn, som er eier av kjøretøyet og bestiller av reparasjonen, har vært kunde hos oss i mange år, så det er selvfølgelig synd at det har blitt sånn, sier Gabrielsen.

Hun avviser derimot at verkstedet har forsøkt å lure kunden.

– Det ble ikke gitt et pristilbud på 10.000 da han leverte inn bilen, fordi det var usikkert hva som kunne gjøres med hovedlykten det var feil på.

Ifølge Gabrielsen har US Car Service hatt løpende kontakt med kundens far, som står som eier av bilen, før de bestilte deler til bilen.

Faren til Stijfhoorn bekrefter til TV 2 hjelper deg at han har hatt noe kontakt med verkstedet. Han sier derimot at han aldri godkjente at de skulle bruke så dyre deler.

– Nye lykter koster over 40.000, så når vi har klart å utføre reparasjonen av lyktene til en fjerdedel av prisen, ja da har vi forsøkt å gjøre det så billig som mulig for vår kunde, sier Gabrielsen.

På tross av at Stijfhoorn kjøpte bilen i 2018 for 40.000, mener Gabrielsen at bilens markedsverdi er langt høyere, og at frarådingsplikten dermed frafaller.

Hun viser til en annonse på Finn.no hvor en bil av samme modell om Stijfhoorn sin bil ligger ute til 61.000. Stijfhoorn mener at det har blitt gjort dyre reparasjoner på bilen i annonsen, som gjør at den ikke kan sammenliknes med hans bil.

Forbrukerjuristen forklarer at det er vanskelig å slå fast at verkstedet er forpliktet til bruke frarådingsplikten i dette tilfellet.

– Selv om de ikke nødvendigvis bryter med frarådingsplikten, så koster reparasjonen fortsatt halvparten av det kunden sin bil kan være verdt. Jeg mener derfor at verkstedet burde ha informert kunden om dette når de så at reparasjonen ble uforholdsmessig dyr, sier Iversen.

Råder kunden til å sikre seg skriftlige avtaler

Gabrielsen sier US Car Service har gjort reparasjonen så billig som mulig for Stijfhoorn.

– Vi hadde en avtale på hva som skulle bli fikset på bilen, og har gjennomført de reparasjonene kunden ba om, sier Gabrielsen.

Når TV 2 hjelper deg spør Gabrielsen om de burde ha gitt Stijfhoorn et skriftlig prisoverslag før de gjennomførte reparasjonen svarer hun:

– Verksteder kan utføre reparasjoner i alle prisklasser, uten at det behøver å bli gitt et skriftlig tilbud.

Iversen bekrefter at verkstedet ikke er forpliktet til å gi skriftlige avtaler, uansett pris.

– En muntlig avtale er like bindene som en skriftlig en, men i dette tilfellet blir det snakk om ord mot ord. Vi råder derfor alltid kunden til å sikre seg en skriftlig avtale med prisoverslag på forhånd, for å unngå å havne i slike situasjoner.

Ifølge Iversen trenger ikke den skriftlige avtalen være formell.

– Det holder med en SMS eller en epost, sier forbrukerjuristen.

– Hvis det ikke har blitt gitt noe prisoverslag på forhånd, så følger det av lovverket at kunden må betale det som kalles for gjengspris, det vil si prisen som er vanlig for å betale for tilsvarende tjeneste, forklarer Iversen.

– Litt avvik vil det alltid være, men hvis det er snakk om flere tusenlapper i forskjell så må selgeren justere fakturaen ned, sier Iversen.