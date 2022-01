Nikolai Astrup stiller seg til disposisjon som nestleder i Høyre

Høyre-leder Erna Solberg sier til TV 2 at hun stiller til gjenvalg som partiets leder. Samtidig sier Nikolai Astrup at han stiller seg til disposisjon som nestleder.

– Ja, jeg har svart til valgkomiteen at jeg har stilt meg til disposisjon. Jeg forstår godt hvis de vil tenke nytt og annerledes. Men jeg har stilt meg til disposisjon fordi jeg har mye å gi, og fordi vi er i en god steam i partiet på måten vi jobber, sier Erna Solberg.

Solberg sier at bakgrunnen for at hun ønsker gjenvalg er at hun er opptatt av løsningene som Høyre står for.

– Jeg er opptatt av å løfte samfunnet fremover slik at folk har en trygg jobb, en jobb å gå til og er kvalifisert for arbeidsmarkedet vi har fremover.

Tidligere mandag ble det kjent at tidligere høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim (H) stiller seg til disposisjon som nestleder.

– Jeg tenker at det er kjempefint. Så tenker jeg at valgkomiteen skal få gjøre jobben sin. Vi har mange flinke folk, og Henrik Asheim er en av dem. Han er absolutt en av våre dyktige og flinke stortingsrepresentanter. Så skal valgkomiteen få velge.

I en SMS til TV 2 skriver tidligere kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at også han stiller seg til disposisjon som nestleder for partiet.

– Høyre har heldigvis mange dyktige folk som kan bekle vervet som nestleder, og jeg er helt sikker på at valgkomiteen vil gjøre en grundig og god vurdering av hva partiet og ledelsen er tjent med. Dersom valgkomiteen skulle peke på meg, så vil jeg ikke utelukke at det kan være aktuelt.

– Så du stiller deg til disposisjon?

– Det kan oppsummeres slik ja.

Saken oppdateres.