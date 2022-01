Ukjent mann utpekes som personen som forrådte Anne Frank og familien

«Jeg håper at jeg kan betro deg alt, slik jeg aldri har kunnet betro meg til noen før. Og jeg håper du vil bli en god støtte for meg».

Slik starter det som trolig er den aller mest leste dagboken i historien. Anne Frank var 13 år da hun begynte å skrive, og 15 da notatene plutselig tok slutt.

75 år gammelt mysterium

Hva som skjedde forut for at Anne Frank og hennes familie ble arrestert 4. august 1944 har vært ett av krigens store mysterier.

For seks år siden ble det etablert en etterforskingsgruppe som fikk i oppdrag å finne ut hva som egentlig skjedde. Pensjonerte FBI-agenter, historikere, kriminologer og dataeksperter satt i gang med en systematisk gjennomgang av saken.

I forsøkene på å avsløre hvem forræderen var ble det bygget en database med lister over nazi-sympatisører, informanter, historiske dokumenter, politiarkiver og tidligere forskning for å finne nye spor.

En kvinne går inn i det hemmelige rommet i det renoverte «Anne Frank-huset» i Amsterdam. Huset er nå et museum. Arkivfoto: Peter Dejong / AP

Flere titalls scenarioer har blir gjennomgått for å sannsynliggjøre hvem som sto bak basert på kunnskap om gjemmestedet, motiv og anledning.

Mer enn 75 år etter at nazistene stormet gjemmestedet, er de klare for å trekke en konklusjon.

Overraskende navn

Gjennom årene har flere titalls personer blitt navngitt som mulige kilder for nazistene, men aldri før har noen gått så grundig til verks som denne etterforskingsgruppen.

De mener at det er «veldig sannsynlig» at det var en relativt ukjent mann ved navn Arnold van den Bergh som tystet til tyskerne om hvor familien gjemte seg.

Ronald Leopold er direktør for Anne Frank-huset. Her står han ved den hemmelige inngangen til annekset hvor Anne Frank og familien gjemte seg under krigen. Foto: Peter Dejong / AP

Van den Bergh var selv jøde, og oppga trolig informasjonen for å redde sin egen familie. Det sier medlem av etterforskingsgruppen, Pieter van Twisk til avisen NRC mandag, skriver Reuters.

Ny bok

Disse nye opplysningene kommer fram i en bok av kanadiske Rosemary Sullivan, som kommer ut tirsdag.

I to år lå Anne Frank i skjul for nazistene sammen med familien sin og fire andre personer i et anneks i Amsterdam. Den tysk-jødiske familien fra Frankfurt visste de ville bli sendt til nazistenes konsentrasjonsleire hvis de ble oppdaget.

På gjemmestedet skrev hun flittig i dagbøkene sine, og etter krigen ble notatene hennes utgitt i bokform som er lest av millioner av mennesker på 60 språk.

Anne Frank døde i konsentrasjonsleiren Bergen Belsen i 1945.