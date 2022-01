– Jeg ble veldig stresset da koronapasset lyste rødt

Etter to år med pandemi og restriksjoner er det mange som kjenner reiselysten rive i kroppen, selv om smittetallene er høye.

Stadig flere har både to og tre vaksinedoser innenbords og drømmer om vinterferie i varmere strøk.

I Svelvik i Drammen satt Randi Espegard (42) og kikket ut på snøen som lavet ned og lot tankene vandre. Plutselig åpnet det seg en mulighet.

Workation

Med hjemmekontor og hjemmeskole, kunne hun og datteren Fredrikke (15) gjøre det samme i Spania som hjemme.

Dermed ble det booket tur. Og det nye året startet med sommerfugler i magen, da dette ville bli den første utenlandsreisen siden landet stengte ned i mars 2020.

– Vi er veldig reiseglade og pleide å ha 1-2 utenlandsreiser i året før pandemien. Så vi gledet oss veldig til denne turen, sier Espegard.

Det nærmet seg avreise. Bikinier, solkrem og sommerkjoler ble lagt fram ved kofferten.

For sikkerhetsskyld hadde Randi bestilt PCR-test til datteren. Og takk og lov for det.

Ikke gyldig koronasertifikat

I og med at datteren bare er 15 år, har hun bare én vaksinedose. Mens Spania krever at du har to doser, eller en fersk PCR-test.

– Jeg kjente at jeg ble veldig stresset da Fredrikkes koronasertifikat ikke var gyldig, sier 42-åringen.

Flyet deres gikk tidlig om morgenen 8. januar. På ettermiddagen 7. januar var det en smånervøs mor og datter som trippet rundt i huset i Svelvik.

Men klokken 19 sto jubelen i taket.

Det negative prøvesvaret plinget da inn på telefonen, og datteren var dermed klarert for Spania-tur.

– Bakcup-planen min var hurtigtest på Gardemoen, men det koster 2500. Så det var godt å slippe det, ser hun.

Dermed kunne innreiseskjemaene fylles ut, og både mor og datter fikk gyldig QR-kode som ble scannet ved ankomst på Tenerife.

UTEKONTOR: Randi og Fredrikke koser seg på hjemmekontor og hjemmeskole ved bassenget. Foto: Privat

Hjemmeskole ved bassenget

Koronapass-stresset i kroppen er et tilbakelagt stadium. Nå nyter mor og datter solen og varmen, mens de sitter på hver sin PC med hjemmeskole og hjemmekontor.

– Det er strengere restriksjoner her nede enn hjemme. Her er det påbudt med munnbind over alt, noe som føles trygt, sier Espegard.

De bor i et leid hus og lager mye maten hjemme, og unngår steder med mye folk.

– Det blir jo en annerledes tur enn når vi ikke er midt i en pandemi. Men det er helt herlig å kunne sitte ved bassenget og jobbe på hjemmekontor, mens Fredrikke kobler seg opp med klassen på Teams og har hjemmeskole under parasollen, sier 42-åringen og myser mot sola.

200 prosent økning

Randi og Fredrikke er langt fra alene om å bestille utenlandstur nå.

Finn Reise melder om en økning på 200 prosent i antall flybestillinger i årets to første uker, sammenlignet med i fjor.

– Det har vært en god start på året, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

– Hvis vi bare tar tallene fra forrige uke, så var økningen i kjøp av flybilletter opp tolv prosent fra uka før, sier Berge.

Han legger det snakk om en dobling, for de to første ukene i år kontra fjoråret.

– Så må man også innrømme at det i fjor var dårlige tall.

KRAFTIG ØKNING: Terje Berge i Finn Reise forteller om en økning på 200 prosent i antall flybestillinger i årets to første uker. Foto: Aage Aune / TV 2

Berge forteller at trenden nå under pandemien er at folk bestiller turer kort tid i forveien. I tillegg ser Finn Reise en forskjell på prisnivået som blir booket.

– Mange bestiller billigere billetter nå enn tidligere. Det er også mange gode tilbud ute i markedet nå, for å stimulere etterspørselen og få inn bookinger. I tillegg er bookingene fleksible, enten kan du endre dato eller så booker du en fleksibel billett hvor du får tilbake pengene.

– Suveren nummer én

Vinterferien i år er i uke åtte for mesteparten av landet, mens noen har i uke ni og ti.

Berge forteller at det er de tradisjonelle destinasjonene nordmenn foretrekker.

– Vi ser at Spania er en suveren nummer én blant nordmenn. Vi har også sett en bra økning i pakkereiser, stort sett til Kanariøyene.

Finn Reiser ser også en bra oppsving på reiser til USA.

– Og merkelig nok har det vært mye trafikk til England, særlig London. Det er tradisjonelt det som skjer av booking akkurat nå, sier Berge.

Han legger til at Miami er populært reisemål i USA, og at New York begynner å ta seg opp.

DRØM: Etter to år med pandemi er det mange som drømmer om palmer, varme og hvite strender. Foto: ALEXTIHONOV.COM

– USA går bra, men volummessig er det flere som reiser innenfor Europa.

Det har også vært en del bestillinger til Tyrkia, men landet er vanligvis en feriefavoritt om sommeren så volumet nå er nok mange etniske som skal hjem på ferie.

Innreiseregler i populære ferieland

Alle som reiser inn i Spania må fylle ut et obligatorisk elektronisk helseskjema senest 48 timer før avreise.

I tillegg må alle over 12 år, og kommer fra et land eller en region som EU definerer som oransje og røde på grunn av høy smitte, dokumentere en av følgende punkter:

Vise dokumentasjon på at de er fullvaksinert.

Hatt korona siste 180 dager.

Fremvise en negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer, eller en negativ antigen hurtigtest som ikke er eldre enn 48 timer.

Skal du til Kanariøyene kan også hotellet be deg om en papirutskrift av koronasertifikatet ditt.

Ved innreise til England må fullvaksinerte booke og betale for en koronatest, som må bli tatt etter du ankommer landet. I tillegg må et innreiseskjema fylles ut i løpet av 48 timene før ankomst.

Etter ankomst må koronatesten som er booket på forhånd tas innen utgangen av dag to i landet. Ankomstdagen teller som dag null.

Barn og unge mellom fem og 17 år følger de samme reglene som fullvaksinerte voksne, og har du en dose som følge av å ha hatt koronainfeksjon, teller du som uvaksinert.

Uvaksinerte må teste seg før avreise, gå i 10 dagers karantene og teste seg underveis.

Fullvaksinerte personer som kommer fra land som Frankrike klassifiserer som «grønne», kan fortsatt reise inn i landet uten å vise PCR-test. Norge regnes som «grønt» land.

Personer over 12 år som ikke er vaksinerte må fremlegge negativ koronatest (PCR- eller hurtigtest) tatt de siste 24 timer, før reisen påbegynnes.

I november åpnet endelig grensene til USA igjen, men du må innfri en rekke kriterier for å komme inn i landet.

All reisende må fylle ut en digital helseerklæring og du må du være fullvaksinert for å komme inn i landet.

Du regnes som fullvaksinert dersom du enten er fullvaksinert mer enn 14 dager før avreise og kan fremlegge gyldig koronasertifikat.

I tillegg er det et krav om at du må dokumentere et negativt testresultat på hurtigtest som er tatt maks 24 timer før avreise. Kravet om hurtigtest gjelder alle reisende over to år.

Innreisereglene til hvert enkelt land kan endre seg, for oppdatert informasjon må man sjekke de enkelte landene sine nettsider før man drar.