Kona meldte hockey-spilleren på The Voice: – Noe av det skumleste jeg har gjort

Muskuløs, stor i kjeften og nådeløs på isen. Den kombinasjonen har gjort Erlend Engh Johnsen til en fryktet spiller i 1. divisjon og blant lagkameratene i Nidaros.

– Han er nok litt «støggere» på isen enn ellers, sier lagkompis og Nidaros-kaptein Sigve Bråten til TV 2.

Det utsagnet blir også bekreftet av Engh Johnsen:

– Jeg er ikke noe spesielt grei ute på isen. Det er som Sigve sa, at jeg var «støgg», det stemmer ganske bra. Det er det som er jobben min og det er artig når jeg er utpå der så lenge det går bra med folk, sier Engh Johnsen.

Iskrigeren har imidlertid en langt mer bedagelig side. Tidligere i måneden byttet han nemlig ut isen og hockey-skøytene med The Voice-scenen.

– Det var dritskummelt. Det er noe av det skumleste jeg har gjort, ler trønderen.

Fikk fram tårene

For selv om han på isen framstår som autoriteten selv med en selvtillit som går tjukt utenpå hockey-beskyttelsen, kjente Engh Johnsen for alvor på nervene da hans kone meldte ham på The Voice.

På audition skulle han framføre Matt Corbys låt «Resolution» foran tusenvis av TV-seere i beste sendetid.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg tror jeg bare tenkte at jeg måtte roe meg ned og ta meg sammen, forteller Engh Johnsen, før han fortsetter:

– Jeg skjønte det med en gang jeg begynte, at nervene ikke spilte på lag. Jeg måtte bare komme meg til det punktet der jeg hadde det lille esset i ermet. Da jeg dro på på det andre verset så ... om de ikke trykker nå, da er jeg «fucked», tenkte jeg. Da er det bare å pakke bagen å dra hjem.

SATSER PÅ MUSIKKEN: Etter over 25 år med hockey er Engh Johnsen klar på at musikken blir det viktigste framover. Foto: Øyvind Hermstad

Men 31-åringen kan la bagen stå klar i en stund til. Underveis i opptredenen overbeviste han både Matoma og Espen Lind. Førstnevnte ble såpass imponert at han tok til tårene.

– Det er et enormt kompliment. I alle fall når jeg føler selv at jeg er så nervøs at jeg ikke får til å formidle sånn som jeg ønsker. Til tross for det klarte jeg å formidle sånn at han begynte å skrike, sier Engh Johnsen, som nå skal ha nettopp Matoma som mentor videre på The Voice-reisen.

Dyrkjøpt suksess

Tilbake i Trondheim kjemper Engh Johnsen og resten av førstedivisjonslaget Nidaros om en topp fire-plassering og play off. Samtidig synes lagkameratene i mørkeblått at det er stor stas at en av deres egne står for fredagsunderholdningen.

– Det er utelukkende positive tilbakemeldinger og det har vært noen fester der de har sagt at jeg skal dra den sangen. Da er det full jubel. Det er en veldig fin støtte i laget, sier Engh Johnsen.

Men litt pes må det bli. Indrejustisen i Nidaros har nemlig bestemt at TV-tid og medieomtale koster. Det betyr at den ferske The Voice-deltakeren ofte må putte penger på botkassa.

– Det er så korrupt det opplegget der at jeg har ikke kontroll. Det er bare å tie stille og betale, sier han og fortsetter:

– Vi skulle jo til Øst-Europa på bottur, men jeg tror nok vi kommer til å dra til Las Vegas eller månen eller noe sånt etter de bøtene jeg ryker på. Men jeg har en avtale med botsjefen og kommer jeg meg til live skal pengene brukes på stemmer.

For å komme seg dit skal Engh Johnsen nå ta med seg 25 års erfaring fra isen opp på scenen.

– Jeg er vant til at det butter imot. Jeg spiller jo i Trondheim og det har buttet imot lenge. Det å fortsette å trykke til og ikke gi opp, det er en egenskap jeg har fra hockeyen som jeg bruker i alle aspekter av livet. Det tenkte jeg etter auditionen min også, at det kan være at det kommer fra hockeyen det at jeg snudde det gjennom sangen.

– Hva er det som blir hovedprioritet framover? Hockeyen eller sangen?

– Jeg kommer selvfølgelig til å være lojal mot laget ut sesongen, men det er sangen som kommer først dersom jeg må velge, avslutter han med et smil.