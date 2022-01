Tillit til å feste

Den 20. mai 2020 registrerte britene 363 koronarelaterte dødsfall. I hagen til statsminister Boris Johnson var det fest.

Alle i samme båt

Det var en varm dag, den varmeste dagen så langt det året. Mange ville kose seg på stranden eller i parken, men ble «jaget» hjem av politiet fordi de var for mange, ikke tilhørte samme husstand eller fordi det var for tett med folk.

Politiet hadde droner i lufta for å følge med. De patruljerte i gatene og spurte folk som satt på benker hvorfor de i det hele tatt satt der. Regjeringen hadde tross alt innført nye lover som kriminaliserte og bøtela folk som brøt reglene.

Lockdown i London var en absurd periode, du kunne bare gå ut dersom det var strengt nødvendig, for fysisk aktivitet eller for å handle essensielle varer. Hvis du absolutt skulle møte noen måtte det være utendørs med to meter avstand, og du kunne kun møte én annen person.

Reglene endret seg etter hvert, men var strenge, rigide og dystopiske.

Men alle var da i samme båt, reglene gjaldt for alle, og selv dronning Elizabeth satt alene i prins Philips begravelse 17 april 2021.

«Partygate»

Men skandalen døpt «partygate»har avdekket at de som lagde reglene, de som utformet dem, de som kommuniserte dem og arrangerte pressekonferanser i Downing Street, de fulgte ikke reglene selv. Selv lederen for regjeringens koronarespons (Covid-19 taskforce) holdt avslutningsfest da hun skulle bytte jobb, det samme gjorde direktøren for kommunikasjon da han meldte overgang til The Sun. Begge har beklaget.

Boris Johnson har også beklaget. Han sier at han ikke skjønte at det var en hagefest han var på den 20 mai 2020, at han trodde det var et arbeidsmøte, det til tross for at hagen var full av folk som hadde fått beskjed om å ta med seg sin egen drikke. Det var Johnsons personlige sekretær som hadde sendt ut invitasjonen til over 100 personer hvor han skrev «vi tenkte det ville være fint å nyte det fine været» og «Bring your own booze».

Kan han tilgis?

Boris Johnson er en mann som har blitt tilgitt for mye, han har rykte på seg for å være en politiker som slipper unna med ting andre politikere bare kan drømme om. Men få tror han vil slippe unna dette. Fordi det stikker så dypt. Mange briter husker godt hvor vanskelig de hadde det i lockdown, mange så sine kjæreste trekke sine siste pust på en iPad. Mange slet psykisk og fikk saftige bøter for å ha hatt besøk av et par venner i sin egen hage.

Ingen autoritet

En håndfull av hans egne parlamentsmedlemmer har bedt han om å gå av. De mener han ikke har moralsk autoritet til å lede landet videre. Stadig flere tror det ikke vil være mulig for Johnson å lede de konservative inn i neste parlamentsvalg. De konservative har ingen klar arvtager til Johnson, men noen tror det vil være et nytt ansikt i Downing Street allerede til sommeren. Det handler bare om å finne den rette.

Å granske seg selv?

Johnson og hans allierte viser til en intern granskning som skal ta for seg en rekke påståtte julefester, hagefester og andre sammenkomster. Men mange mener det ikke er nok. At det blir som å granske seg selv. At en intern granskning aldri kan være helt uavhengig.

Mange undrer seg over at politiet ikke vil gå inn i saken på grunnlag av manglende bevis. I Downing Street er det fullt av overvåkingskamera og gaten er politibevoktet 24/7. Det burde være en veldig enkel ettforskning, sier en av Metropolitan Police tidligere ledere til BBC.

For mange virker det som om politiet har unnet Downing Street og Whitehall en tillit de ikke har vært villig til å gi folk flest.

Operation save big dog

Ifølge The Independent er Boris Johnson opptatt med å iverksette en plan for å redde seg selv. «Operation save big dog». Ifølge avisen betyr det at hoder må rulle; at andre må ta støyten for ukulturen i Downing Street. Bare ikke Johnson selv. Men kan han slippe unna denne gangen?