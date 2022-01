De siste par årene har det kommet rekordmange nye bilmerker til Norge. De aller fleste av dem har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de selger elbiler.

Nå er det det bekreftet at enda et merke er på vei. Også de med elbil, men denne gangen snakker vi ikke kinesisk bilprodusent.

Det velinformerte bransje-nettstedet Bilbransje24.no melder nemlig nå at amerikanske Lucid skal etablere seg i vårt marked.

Lucid blir ledet av briten Peter Rawlinson. Han har blant annet en fortid som en av toppsjefene i Tesla – før han valgte å starte for seg selv.

Midten av neste år

Første bil ut fra Lucid er luksusbilen Air Dream Edition. En ekstrem bil, som setter en del nye standarder for klassen. Den vil blant annet måle krefter med Mercedes EQS i klassen for luksus-elbiler.

Ikke overraskende er Norge tidlig ute når Lucid nå går i gang med Europa-lansering:

– Vi planlegger å åpne Studio i München i mai – deretter Zürich, Amsterdam og så Oslo. Går alt etter planen vil Studioet i Oslo åpne medio neste år, sier Kayvan Nikjou, PR- og kommunikasjonssjef for Lucid i Europa, Midt-Østen og Afrika, til Bilbransje24.no.

Studio er for øvrig betegnelsen Lucid bruker på sentrumsnære butikklokaler.

Lucid produserer bilene sine på en helt ny fabrikk i Nevada, USA.

Vil gjøre alt selv

Ifølge Bilbransje24.no har Lucid utlyst fire ulike stillinger, med base i Oslo. De skal blant annet ha salgssjef og servicesjef i Norge. Men hvordan Lucid tenker å organisere seg i vårt marked, sier de ikke så veldig mye om, ut over at de rent generelt "er et selskap som ønsker å gjøre alt selv".

Det siste kan stille store krav til både rekruttering og organisering. En ting er å selge bilene, der mange nå bruker nettbaserte løsninger. Men de skal også følges opp, med service- og verkstedtjenester. Å bygge opp dette selv fra bunnen av, er ingen liten oppgave.

Selv om Lucids første showroom later til å være over ett år unna åpning, har de tenkt å hente biler til landet før det:

Starter med maktdemonstrasjon

– Vi planlegger å presentere bilen for utvalgte medier allerede i år, gjerne med en kjøretur til vestkysten, sier Nikjou til Bilbransje24.no – og bekrefter også at selskapet allerede har vært og sett nærmere på forholdene i Norge.

Peter Rawlinson leder Lucid og har store ambisjoner for selskapet. Foto: NTB Scanpix

Vi i Broom har tidligere pratet med Peter Rawlinson om Lucids planer. Og de er ikke snaue:

– Vi starter med en maktdemonstrasjon først. En bil som definerer oss som merke. Så skal det komme volummodeller, etterpå, sa Rawlinson.

Å kalle en bil i dagens marked for en maktdemonstrasjon, det forplikter. Da skal den være grensesprengende. Akkurat det må vi kunne si at Lucids toppmodell Air Dream Edition er.

Les vårt eksklusive intervju med Peter Rawlinson her

Først kommer Lucid Air – og i 2023 står en stor og luksuriøs SUV på planen.

Rekord-tall

Rekkevidden er på over 832 kilometer, målt etter den strengeste amerikanske målemetoden EPA. Trolig snakker vi mer, når den typegodkjennes i Europa. Imponerende, ikke minst når vi snakker diger sedan.

Rekkevidden er mulig takket være et batteri på 113 kWt.

Hvis vi fortsetter med imponerende tall, kan vi ta med at effekten på de to elmotorene er på solide 1.100 hestekrefter. At 0-100 km/t leveres på 2,5 sekunder blir kanskje ikke direkte overraskende med så mye krefter å spille på – men er fortsatt mektig imponerende.

Superlading skal gå unna i et minst like heftig tempo. Dream Edition kan ta imot opptil 300 kW. I praksis skal det gi opptil 480 kilometers rekkevidde på 20 minutter, under optimale forhold. Det er mulig takket være en 900 Volt-system.

Var med å starte Tesla-eventyret – nå er de konkurrenter

Video: Her kom vi over Lucid på bilutstillingen i Los Angeles i fjor høst