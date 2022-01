NÅ: Se og følg Tata Steel

David Toska (46) er gjest i TV 2s sjakkstudio mandag og tirsdag. Toskas opptreden har vakt sterke reaksjoner.

I mandagens sending forteller Toska om hvordan han har opplevd reaksjonene.

– Jeg har det greit. Jeg er litt spent, sier Toska, som nå jobber som dataprogrammerer.

Toska var en god sjakkspiller da han var yngre. I fengsel ble interessen vekket igjen.

– Jeg spilte ikke så mye de første årene. Da var jeg veldig fokusert på skole. Rundt 2013 begynte jeg å spille med en jeg var på avdeling med. Han var ganske god, og da måtte jeg begynne å skjerpe meg. Så kom Magnus Carlsen og oppgjøret i Chennai. Da ble det ekstra sjakkinteresse. Jeg begynte å lese litt bøker og studere åpninger. Et dypdykk, sier Toska.

– Hva tenker du om diskusjonen de siste dagene?

– Jeg må respektere det at forskjellige folk har forskjellige meninger. Jeg får bare prøve å gjøre det beste ut av det, sier han.

– Hva gjorde at du takket ja?

– Jeg synes det er gøy å følge med på dette og synes det var et litt artig tilbud. Jeg var kanskje ikke forberedt på at det skulle bli så sterke reaksjoner, sier Toska.

– Tror du at du hadde fått jobben hvis det ikke hadde vært for bakgrunnen din?

– Nei, for å være helt ærlig hadde jeg sikkert ikke fått det. Da var det kjent at jeg var sjakkspiller. Da måtte jeg nok vært mer aktiv i sjakkmiljøet, sier Toska.

– Hodeløs glorifisering

Ransdømte Toska skal, sammen med TV 2s sjakkeksperter, ledsage seerne gjennom Magnus Carlsens jakt på en ny triumf i den prestisjefylte turneringen Tata Steel.

– Dette verken berøres av eller bryter med noen punkter i Vær varsom-plakaten. Men det er smakløst av TV 2 og jeg er uenig i det redaksjonelle valget, sier Trygve Aas Olsen, ekspert på presseetikk, til VG.

– At hans kjendisstatus er tilegnet med grov gjentatt kriminalitet, er etter min mening hodeløs glorifisering, sier Eirik Håland, som ble beskutt under Nokas-ranet i 2004, til samme avis.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept av en av ranerne.

Hans etterlatte har ikke noe imot at Toska stiller på TV.

– Jeg har snakket med familien. Ingen hadde noen innsigelser på om dere bruker Toska. Alt som kan bidra til at han eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet, er positivt, sier Kjetil Klungland, den avdøde politimannens sønn.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, forklarer hvorfor de inviterer Toska som gjest til sjakkpanelet.

– Etter at initiativet kom fra sjakkmiljøet i Bergen, har vi brukt en del tid og gått de nødvendige rundene for å kunne ta en beslutning vi nå føler oss komfortabel med. De samlede tilbakemeldingene fra de vi har snakket med tilsier at dette er et positivt tiltak. Vi har vært spesielt opptatt av å høre med familien Klungland og deres holdning har vært tillagt stor vekt, sier Jansen Hagen.

– Har snakket med familien

Toska ble utpekt som hovedmannen bak NOKAS-ranet.

I april er det 18 år siden han og åtte andre personer skjøt seg gjennom en glassrute i kjelleren til Norges Bank. Mer enn 50 millioner kroner har fortsatt ikke kommet til rette.

Ranet er norgeshistoriens største. Toska ble pågrepet på dagen ett år etter. Totalt ble han dømt til 20 års ubetinget fengsel, inkludert andre forhold.