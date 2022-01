– Jeg er litt spent, sier Toska til TV 2.

Søndag ble det klart at David Toska (46), som ble utpekt som hovedmannen bak Nokas-ranet i 2004, skal være gjest i TV 2s sjakksendinger.

Toskas deltagelse er kontroversiell og mange har reagert stekt på at han skal delta i TV 2s sjakksendinger.

På vei inn til sjakksendingene i Media City i Bergen mandag ettermiddag, ble Toska overrumplet over det oppmøtte pressekorpset.

– Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli så mye debatt, sa Toska til VG.

Til TV 2 sier Toska at han må respektere at forskjellige folk har forskjellige meninger.

– Jeg må bare forholde meg til at det er reaksjoner, og gjøre det best mulig her. Jeg har aldri ment å støte noen.

I studio

Mandag og tirsdag skal ransdømte Toska sitte i TV 2s sjakkstudio sammen med TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer, programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid.

– Jeg er glad for at det er sjakk. Og at det er noe nytt. Noe som ikke har å gjøre med det jeg var kjent for fra før, sier Toska til TV 2.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, forklarer hvorfor de inviterer Toska som gjest til sjakkpanelet.

– Etter at initiativet kom fra sjakkmiljøet i Bergen, har vi brukt en del tid og gått de nødvendige rundene for å kunne ta en beslutning vi nå føler oss komfortabel med. De samlede tilbakemeldingene fra de vi har snakket med tilsier at dette er et positivt tiltak. Vi har vært spesielt opptatt av å høre med familien Klungland og deres holdning har vært tillagt stor vekt, sier Jansen Hagen.

– Kan tilføre sendingene våre noe

Sportsredaktøren sier at de også har hatt grundige samtaler med David Toska i forkant.

– Vi opplever han som kunnskapsrik, nysgjerrig og engasjert, og en som kan tilføre sendingene våre noe. Vi har en stor rettighetsportefølje med hundrevis av timer med sjakk i løpet av 2022 og er opptatt av å ha variasjon på gjester i tillegg til våre faste eksperter: Hans Olav Lahlum, Jon Ludvig Hammer og Maud Rødsmoen, sier Jansen Hagen.