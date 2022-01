Vinteren har foreløpig ikke gått etter planen for Johannes Thingnes Bø.

Et av våre fremste gullhåp i Beijing-OL neste måned har i perioder vært en skygge av seg selv, og slitt med formen både i sporet og på standplass.

Etter en 28. og 21. plass i Oberhof tidligere denne måneden reiste 28-åringen hjem til Norge, mens de fem andre OL-uttatte skiskytterne på herrelaget dro opp til høyden i italienske Lavazé.

Ikke stilt opp for noen

Hjemme på hytta i Sjusjøen har Thingnes Bø stengt ute alt av forstyrrelser og energilekkasjer. Han har ikke tatt telefonen eller stilt opp på noe, verken for sponsorer, media eller dokumentarteamet som lager «Brødrene Bø».

– Det er ikke noen som har fått noe fra meg den siste uka. Jeg har hatt en uke på hjemmebane som jeg trengte å gjøre best mulig. Der har jeg brukt krefter på det som skal skje framover, i stedet for på det som har skjedd i fortida. Jeg ville bare henge litt for meg selv, og lage en skikkelig pause for hodet, forklarer Thingnes Bø til TV 2.

På hytta i Sjusjøen har han hatt med seg kona Hedda og sønnen Gustav, som fylte to år 13. januar.

I tillegg kom mamma Aslaug og pappa Klemet på besøk fra Stryn - og denne gangen merket Thingnes Bø at noe var annerledes enn vanlig.

HAR TRENT I STERK KULING: Thingnes Bø har vært ute og skutt mens vinden har blåst i opp mot 20 meter per sekund. Foto: Fredrik Sandberg / TT NYHETSBYRÅN

– Det er sjelden Bø-familien har toppidretten i fokus når vi samles. Men denne gangen merket jeg også på mamma og pappa at de hadde en drive til å hjelpe meg opp på to bein. Foreldrekjærlighet på sitt beste. Det har vært et lagarbeid fra alle sammen for å få meg i best mulig posisjon før OL, sier stryningen.

– Hvordan har dagene vært?

– Jeg har trent masse, hvilt på dagtid og sovet veldig godt på natta. Jeg har ikke gjort noe husarbeid eller handlet noe mat. Jeg har levd et helt optimalt liv toppidrettsmessig. I slutten av forrige uke kjente jeg på et overskudd som jeg ikke har hatt tidligere denne sesongen. Det var en utrolig bra uke. Overskuddet og energien er på topp nå, så det lover veldig godt, sier han.

Selv om lagkameratene har fått finpusset formen på OL-høyde i Lavazé (ca 1800 meter over havet), angrer ikke Thingnes Bø et sekund på valget om å dra hjem. Søndag reiste han til Anterselva, der han og de andre OL-utøverne (minus Marte Olsbu Røiseland) skal gå tre konkurranser kommende uke.

– Jeg har en 100 prosent bra følelse etter denne uka og kan med hånda på hjertet si at det var det eneste rette, sier 28-åringen, og gjentar til stadighet hvor oppkvikkende uka på hjemmebane har vært.

– Mamma hadde med kjøttkaker hjemmefra, jeg fikk nybakt brød, kringle, hjemmerørt syltetøy... det skal ikke stå på oppladningen, den har vært perfekt fra Oberhof og fram til nå. Hvis jeg gjør jobben videre nå hver eneste dag fram mot OL-start, så får jeg ikke gjort det bedre. Jeg er trygg på at jeg nå har gjort alt i min makt, sier han.

HAR SLITT: Thingnes Bø har vært en skygge av sitt vante jeg denne vinteren, men tror han nå har funnet tilbake til godfølelsen. Foto: ANDERS WIKLUND

– Hvordan gikk treningen denne uka på Sjusjøen?

– Jeg har vel hatt én treningsøkt i styrkerommet sammen med Hedda, ellers har jeg klart meg selv. Vindforholdene på Sjusjøen har vært tøffe, det har blåst 10-20 sekundmeter hver eneste dag og jeg har virkelig fått testet meg mot Gyda. Med tanke på OL har det passet veldig bra.

– Hvem gikk seirende ut av deg og Gyda?

– Det var Gyda, for å si det sånn. Men matta blåste vekk omtrent på annenhver skyting, så det er ikke sikkert at det ville blitt renn, sier Thingnes Bø.

Føler han har kontroll

Samtidig er han tydelig på at hans skyting ofte henger sammen med overskudd og energi i sporet - og det siste vet han er på et høyere nivå enn tidligere denne vinteren.

– Av erfaring så er det sånn det er. Jeg føler meg mer lik meg selv enn jeg har gjort på noe tidspunkt før i sesongen. Jeg tror veldig på at jeg er på riktig vei nå, og sitter i hvert fall med en knallbra følelse nå.

– Hvor spent er du foran rennene i Anterselva?

– Den gode følelsen jeg har nå gjør at jeg ikke er så veldig spent, for jeg tror jeg er på rett vei. Jeg er ganske rolig. Det er klart at man håper formen stemmer overens med følelsen, og jeg blir egentlig overrasket hvis det ikke blir bra. Per dags dato er jeg trygg og rolig på OL-formen. Jeg vet med meg selv at det er skytingen som er mest utfordrende om dagen, så jeg håper kanskje mest på at det skal klaffe bra denne uka, så jeg tar med meg den gode følelsen inn i OL, sier Thingnes Bø.