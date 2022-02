Mercedes opplever stor interesse rundt nye EQB om dagen.

Dette er sjette modell i Mercedes sin elektriske EQ-satsning, og den plasserer seg mellom minstemann EQA og fjorårets bestselger fra merket; EQC.

Mercedes EQB 350 4Matic Pluss: God plass

Lekkert interiør

Syv seter Minus: Mangler hengerfeste

Eksteriøret er ikke direkte spennende Pris fra: 486.900 kroner

Det som gjør EQB ekstra interessant for mange, er blant annet at firehjulsdrift og syv seter er standard.

Dessuten er ikke startprisen på 486.900 kroner, så veldig avskrekkende heller, særlig med tanke på hva man får for pengene.

Nå har vi blitt bedre kjent med nykommeren en ukes tid. Har den det som skal til for å bli en den suksessen Mercedes håper på?

Hva er dette?

Fra start leveres EQB i to utgaver. De har drift på alle fire hjul og har samme batteripakke på 66,5 kWh.

Rekkevidden på opptil 419 kilometer er også identisk.

Det som skiller dem er effektuttaket. EQB 300 4MATIC har 228 hestekrefter, mens EQB 350 4Matic tilbyr 292 hestekrefter, og er dermed merkbart kvikkere.

Vi kjører sistnevnte, som koster drøyt 20.000 kroner mer enn innstegsmodellen.

EQB kan lade med opptil 100 kW, noe som betyr at ladetiden fra 10 til 80 prosent batterikapasitet tar litt over 30 minutter. Ombordladeren er på 11 kW.

Hvordan er den å kjøre?

På veien kjenner vi igjen mye fra lillebror EQA 350 4Matic. Først og fremst serverer bilen en solid og trygg kjørefølelse, slik vi forventer fra Mercedes.

Understellet oppleves svært komfortabelt. Demperne gjør en god jobb, noe som merkes spesielt på rufsete vinterveier – med dårlig asfalt i bunn.

Støynivået inne i kupéen er lavt og underbygger det komfortable.

En annen ting vi legger raskt merke til er svingradiusen. Å snu på en femøring blir å ta i, men det overrasker positivt, med tanke på at dette er en firehjulstrekker.

Akkurat som vi poengterte i testen av EQA 350 4Matic, jobber firehjulsdrift-systemet effektivt. Fremkommeligheten føles trygg og forutsigbar, også når vi utfordrer bilen i litt brattere og glatt terreng.

Med nærmere 300 hk og over 500 Nm, er det lite å si på kraftpakken. Den er ikke Tesla-rask, men vi savner aldri mer krefter. 0-100 km/t er oppgitt til 6,2 sekunder.

Her er setene elektrisk justerbare. Lengden på sitteputen kan justeres manuelt.

Rekkevidde og ladehastighet:

Under optimale forhold skal EQB 350 4Matic klare 419 kilometer på én lading. Men dette avhenger også av valgt utstyr, som for eksempel dekkdimensjon. Vår testbil har en oppgitt rekkevidde på 407 kilometer.

Forbruk Oppgitt forbruk (WLTP): 17,5 - 18,5 kWt/100 km.

Målt forbruk på landevei: 14,3 kWt/100 km

Målt forbruk gjennomsnitt i testløpye: 21,5 kWt/100km

I vår testløype, som inkluderer både bykjøring, rolig landevei og motorvei, varierer forbruket fra 24 og ned til 14,3 kWt/100 km – ved svært pen kjøring.

Sistnevnte er slett ikke verst, og faktisk bedre enn hva produsenten selv oppgir.

Mercedes oppgir et forbruk ved blandet kjøring på 17,3 – 18,4 kWt/100 km. Dette viser seg å stemme bra – dersom du kjører litt smart og effektivt.

Vi får et gjennomsnittsforbruk på 20,5 kWt/100 km. Temperaturen ute er 2,5 plussgrader. Underlaget er vått og vi har 21 grader inne i kupeen.

Denne gangen har vi ikke fått testet maksimal rekkevidde på én tur. Men det bør ikke komme som en overraskelse at bilen ikke klarer oppnå 407 kilometer nå på vinteren. 250-300 kilometer er nok mer realistisk.

EQB kan hurtiglades med opptil 100 kW. Vi oppnår akkurat det tallet i vår test.

Designmessig er det egentlig lite som skiller den fra GLB, som er opphavet til bilen.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg:

Mercedes EQB måler 4,48 meter i lengderetning, og det er ingen tvil om at plassen er utnyttet godt.

Med bakerste seterad oppe, er plassen i bagasjerommet naturligvis svært begrenset. Men legger du ned disse, rommer det 465 liter. Det er betydelig mer enn i EQA, som kan vise til 340 liter.

Legger du ned enda en seterad, vokser bagasjerommet til solide 1.620 liter. Her nærmer vi oss faktisk nivået på E-Klasse stasjonsvogn.

Hvis ikke dette er tilstrekkelig for helgeturen, kan du dessuten ha med deg taklast på inntil 75 kg.

Det store minuset for noen, er imidlertid at EQB ikke kan leveres med hengerfeste. Det er synd for en ellers komplett elbil, hva gjelder plass og praktiske løsninger.

Med tredje seterad nede, rommer bagasjerommet 465 liter.

Livet i baksetet:

Det er i baksetene EQB overrasker oss mest på den positive siden. Plassen i både andre og tredje seterad er rett og slett bedre enn ventet.

Slik ser det ut i bakerste seterad. Her har Mercedes også gjort plass til to koppholdere.

Mercedes sier selv at de to bakerste setene er beregnet for passasjerer på inntil 1,65 meter. Men faktisk fungerer det helt ok når vi tester med en passasjer på 1,80 meter. Det er naturligvis ikke noe stort plassoverskudd her, men på kortere turer er det helt greit.

Med andre ord: Har du en storfamilie og trenger plass til syv, da leverer EQB godt innenfor det man kan forvente.

Bak rattet:

I førersetet sitter du relativt høyt, med god oversikt. Mercedes er gode på sittestilling og generelt betjening av ulike funksjoner.

Testbilen har også elektrisk justerbare seter foran, med minne. Interiøret for øvrig, kjenner vi igjen fra de minste modellene til Mercedes. To doble skjermer er på plass (widescreen cockpit) og ikke minst fysiske knapper for klimaanlegg. Det har vi skikkelig sansen for.

Det vi savner, og som EQB ikke er alene om, er bedre og dypere koppholdere. Det er rart Mercedes ikke har funnet en bedre løsning på dette...

Interiøret oppleves både som ryddig og moderne.

Design: Utenpå og inni

EQB bygger ikke på en ny og dedikert elbil-plattform, slik som flaggskipet EQS. I stedet tar den utgangspunkt i den fossile broren GLB.

Egentlig er det kun noen få eksteriørdetaljer som skiller dem. Foran er grillen «tettet» igjen og bak er LED-lysene strukket over hele rumpa. Vi syns stort sett designet sitter godt, men skal vi være kritiske, er ikke hekken direkte vellykket i våre øyne. Den ser litt tung og sidrumpa ut.

Interiøret har vi allerede vært innom. Det er svært gjennomtenkt og lekkert å se på. Materialkvaliteten er, i denne bilklassen å være, god – selv med litt plast her og der.

Testbilen har AMG-pakke og 18 toms felger.

Tech-faktor

Mange fikk store øyne da Mercedes presenterte nyeste generasjon A-Klasse tilbake i 2018. Både interiøret og det nye infotainment-systemet fikk mye skryt, nettopp på grunn av tech-faktoren og brukervennligheten.

Dette er videreført og optimalisert i både EQA og EQB. Ved hjelp av bilens navigasjon, kan du for eksempel plotte inn nærmeste hurtiglader, så vil bilen forberede batteripakken på lading. Nå på vinteren er det i form av å varme opp batteriene, slik at bilen kan ta imot mest mulig strøm.

Vår testbil har det meste av utstyr, slik som kjøreassistentpakke, 360-graders kamera og adaptive fjernlys. Av standardutstyr kan vi nevne ryggekamera, interiørbelysning og elektrisk bakluke. Så er det lommeboken som kan avgjøre hvor mye ekstra utstyr du faktisk trenger.

Toppmodellen, med det aller meste av ekstrautstyr, lander på rett i overkant av 600.000 kroner.

Konklusjon

Mercedes leverer på mange måter en komplett elbil i denne klassen. Og den overrasker positivt på plassen bakover i kupéen.

For under 490.000 kroner får du firehjulsdrift, syv seter og en god del standardutstyr. Foreløpig er EQB ganske alene om å tilby akkurat denne pakken.

Hvis hengerfeste er et must, blir den plutselig uaktuell. Da må du heller oppgradere til EQC eller «nøye» deg med mindre plass i EQA.

Glemmer vi det manglende hengerfeste, tror vi EQB har mye som skal til for å bli et populært syn på norske veier de kommende månedene.

Mercedes EQB 350 4Matic Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 292 hk / 520 Nm

0-100 km/t: 6,2 sekunder

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): 17,5 - 18,5 kWt/100 km. Batteri/lading: Batteripakke: 66,5 kWt

Rekkevidde: 419 km (WLTP)

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 468 x 183 x 166 cm

Bagasjerom: 465 / 1.620 liter

Vekt: 2.105 kg

Tilhengervekt: Ikke tilgjengelig

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: EQB 300: 486.900 kroner // EQB 350: 507.900

Pris testbil: 609.194 kroner Priser er inkludert levering.

