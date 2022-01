– Er det sjakken eller det kommersielle som var avgjørende?

Kritikken hagler mot TV 2 etter det ble kjent at David Toska blir gjest i sjakkstudio. Flere er kritiske og mener man gjør tidligere kriminelle til kjendiser.

David Toska (46), som ble utpekt som hovedmannen bak Nokas-ranet i 2004, skal være gjest i TV 2s sjakksendinger.

Det er mange som er svært kritiske til at Toska skal inneha en slik rolle. En av dem er ekspert på presseetikk, Trygve Aas Olsen.

– Først og fremst er jeg nysgjerrig på hva som er TV 2s begrunnelse for å bruke David Toska som gjest i sjakkstudio, sier Olsen.

– Gjør kriminelle til kjendiser

David Toska ble dømt til 20 års ubetinget fengsel for Nokas-ranet, der politimannen Arne Sigve Klungland ble drept. Toska ble løslatt i 2018 etter 13 års soning.

Trygve Aas Olsen er tydelig på at Toska har sonet ferdig sin dom, er rehabilitert og har rett til å leve et fritt liv.

– Men det er ingen menneskerett å komme på TV, sier Olsen.

Eksperten i presseetikk lurer også på hva som er TV 2s motiv for å bruke David Toska som gjest i sjakkstudio.

– Det er TV 2 som velger å gi han en rolle på TV og da sniker det seg inn en mistanke hos meg. De vet at det er passe kontroversielt å velge Toska. Finnes det ingen andre å bruke? Er det Toskas sjakkompetanse som er hovedårsaken til at valget falt på han? Eller er det det kommersielle potensialet? Dette er spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på fra TV 2s ledelse, sier Olsen.

Olsen sier at han er kritisk til at journalistikken gjør kriminelle til kjendiser.

– Når Julio Kopseng (red.anm. dømt til 21 års forvaring for å ha voldtatt 18 kvinner) har sonet ferdig sin dom, mener TV 2 det er ok å da la han lede «Skal vi danse»? spør presseetikkeksperten.

– Særdeles uklok avgjørelse

Da det ble kjent at Toska skulle stille i sjakkstudio skrev politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt på Twitter: »Særdeles uklok avgjørelse av TV2 å benytte Toska i sjakksending. Jeg håper TV2’s ledelse griper inn og stanser dette!»

Mandag utdyper han hva han la i meldingen.

Særdeles uklok avgjørelse av TV2 å benytte Toska i sjakksending. Jeg håper TV2’s ledelse griper inn og stanser dette! https://t.co/8mhJuZOcSR — Kaare Songstad (@KaareSongstad) January 16, 2022

Songstad sier at han mener at alle som har sonet sin dom skal ha rett til å leve et fritt liv og få muligheten til å vende tilbake til samfunnet som en vanlig borger.

– Men som politimester reagerer jeg på at et mediehus velger å bruke kjendisstatusen en person utelukkende har fått som følge av sin kriminelle handling, til å få seertall. Det er neppe hans sjakkegenskaper som var utslagsgivende for beslutningen. Det mener jeg sender feil signal til samfunnet, og spesielt alle politikollegaer og andre involverte som ble berørt av Nokas-ranet, sier Songstad.

– Ekstra skjerpet journalistikk

Spesialist i presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, sier at det rent presseetisk ikke er et problem at Toska stiller som gjest i TV 2s sjakksendinger.

– Han har sonet ferdig sin dom. Vi lever i en rettsstat med et grunnleggende prinsipp om at man skal tilbake til samfunnet når man har sonet ferdig sin straff. Men det er helt selvfølgelig at ved å velge Toska så skaper det reaksjoner. TV 2 kunne ha valgt noen andre, sier Bodahl-Johansen.

I og med at Toska ble ansett for å være hovedmannen bak Nokas-ranet, mener Bodahl-Johansen det hviler et ekstra ansvar på TV 2s sjakkeksperter i studio.

– Med Toska som gjest kreves det en ekstra skjerpet journalistikk og det stiller seg helt andre krav til den journalistiske tilnærmingen, sier han.

Overrasket

Mandag og tirsdag skal David Toska være med og ledsage TV 2s seerne gjennom Magnus Carlsens jakt på en ny triumf i den prestisjefylte turneringen Tata Steel.

Denne jobben skal han gjøre sammen med TV 2s sjakkeksperter.

Toska uttalte til TV 2 i helgen at han håpet at hans kriminelle bakgrunnen ikke ble et forstyrrende element i sendingen.

Programleder Fin Gnatt har med seg David Toska som gjest i sjakkstudioet, der de skal ledsage seerne gjennom den prestisjefylte turneringen Tata Steel. Foto: Erik Teige / TV2

Men etter nyheten ble kjent søndag har kritikken haglet mot TV 2 og valget av Toska som gjest.

På vei inn i sjakkstudio mandag sier Toska til TV 2 at han respekter at forskjellige folk har forskjellige meninger.

– Jeg må bare forholde meg til at det er reaksjoner, og gjøre det best mulig her. Jeg har aldri ment å støte noen, sier Toska.

Forklarer hvorfor

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, forklarer hvorfor de inviterer Toska som gjest til sjakkpanelet.

– David Toska har sonet sin straff og ønsker å bidra med noe positivt til samfunnet. Det å formidle sin historie og interesse rundt sjakk er et slikt bidrag for han. Han har interesse, engasjement og en historie om hva sjakkmiljøet har betydd for han når det gjelder aksept og inkludering, som er viktig. Derfor er han gjest over to programmer.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 mener David Toska kan tilføre sjakksendingene noe. Foto: TV 2

Han sier det er lang tradisjon i sjakkprogrammer for å ta inn gjester som supplerer de tunge fagekspertene, og som deltar på bakgrunn av sin interesse for sporten.

– David Toska fyller den rollen. Han har relevant erfaring, kunnskap, engasjement og en historie som kan gi håp til mange som sliter med å tilpasse seg et liv utenfor murene. Det er ingen bærende rolle, men to gjesteopptredener, og det står vi for.

Jansen Hagen anerkjenner at det er både mange, sterke og delte reaksjoner rundt dette. Det har vært en krevende sak også for TV 2, og vi har brukt rundt et år på å komme frem til den beslutningen vi nå står for redaksjonelt.

– Alle tilbakemeldinger tyder på at Toska jobber hardt for å bli en god samfunnsborger og har et ønske om å gi tilbake der han kan, som på sjakk, og da fortjener han en sjanse til å fortelle sin historie.

Grundige samtaler

Etter at initiativet kom fra sjakkmiljøet i Bergen, har TV 2 brukt en del tid og gått de nødvendige rundene for å kunne ta en beslutning de føler seg komfortabel med.



– De samlede tilbakemeldingene fra de vi har snakket med tilsier at dette er et positivt tiltak. Vi har vært spesielt opptatt av å høre med familien Klungland og deres holdning har vært tillagt stor vekt, sier Jansen Hagen.

Sportsredaktøren sier at de også har hatt grundige samtaler med David Toska i forkant.

– Vi opplever han som kunnskapsrik, nysgjerrig og engasjert, og en som kan tilføre sendingene våre noe. Vi har en stor rettighetsportefølje med hundrevis av timer med sjakk i løpet av 2022 og er opptatt av å ha variasjon på gjester i tillegg til våre faste eksperter: Hans Olav Lahlum, Jon Ludvig Hammer og Maud Rødsmoen, sier Jansen Hagen.