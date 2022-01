Avslører koronasmitte i familien: «Funkygine» redd for hennes nyfødte sønn

Firebarnsmoren postet nettopp et innlegg med tittelen: «Overkjørt av en enorm redsel».

Toppbloggeren skriver at hun er en lykkelig nybakt mor, men at hun nylig fikk en beskjed som gjorde henne svært stresset:

Et av de eldre barna hennes har korona.

Skremmende scenarioer

«Var egentlig ikke forberedt på en slik reaksjon, men jeg ble plutselig bare overkjørt av en enorm redsel for at den minste og skjøreste av oss også kunne være smittet. Ettersom impulskontrollen min og mye av det rasjonelle i meg er erstattet med haugevis av hoppende hormoner, så rakk jeg å se for meg kilometervis med skremmende scenarioer før Morten rakk å stoppe meg», skriver hun i innlegget.

Da hun fikk beskjed om koronasmitten, ble hun overkjørt av en enorm redsel. Derav tittelen på blogginnlegget.

Etter å ha konferert med ektemannen Morten Sundli (31), moren hennes, moren til Sundli og personer i helsesektoren, fant de en løsning.

To kohorter i familien

Hun påpeker at de ikke har planer om å holde to meters avstand til en hver tid, men at de dropper det meste av fysisk kontakt. De deler famailien i to kohorter, hvor Vasstrand og den nyfødte sønnen skal sove på eget rom og ha eget bad.

«For selv om strategien ser ut til å være at de fleste skal smittes… så er det noen unntak. Nybakte mammaer og babyene deres blant annet. Noe som definitivt er enklere sagt enn gjort når man har barn i skole og barnehage...»

«Men slik er det altså, og derfor går vi en rar karanteneuke (minimum) i møte. Indigo og jeg sover alene, har vårt eget bad og prøver å holde oss på avstand fra resten av gjengen.»

Hun forteller at hun allerde lengter etter å holde rundt de tre andre barna sine, Samtidig som hun syns situasjonen er vanskelig, understreker hun at hun vet mange har langt større probler og utfordringer enn dette.

God kveld Norge har kontaktet Vasstrand og managmentet hennes. De har ikke besvart våre henvendelser.