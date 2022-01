Lokale medier: Tre drept i droneangrep i Abu Dhabi

Tre personer er drept i en eksplosjon og brann i Abu Dhabi. Årsaken skal være et droneangrep som kan stamme fra houthi-opprørere i Jemen.

Det er det lokale nyhetsmediet Al-Ain som melder om de drepte og sårede.

Houthi-opprørerne i Jemen hevder å ha gjennomført et større droneangrep i Emiratene, og politiet i Abu Dhabi melder om at angrepet kan ha blitt utført med droner. Politiets tilbakemelding er foreløpig at det ikke har vært større skader.

Emiratene har vært innblandet i krigen i Jemen de siste sju årene, som en del av den saudiskledede koalisjonen som bekjemper de iranskstøttede houthiopprørerne.

Det meldes om at trafikken til flyplassen i Abu Dhabi er påvirket.