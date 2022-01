Vraket konsertene som kanskje kunne gitt svar – nå raser bransjen

Til tross for stigende smitte, bestemte regjeringen seg for første gang under pandemien, å lette på enkelte tiltak i forrige uke.

Men én bransje føler seg fullstendig oversett.

– Situasjonen er helt uholdbar, og det har den for så vidt vært i 22 måneder. Vi har etterlyst svar like lenge på hvorfor akkurat oss, og hvorfor nedstengning er eneste alternativ. Nå er summen av frustrasjon så stor at den ordentlig kommer på overflaten med trykk fra ulike hold. At vi fortsatt er her, er ikke til å fatte.

Det sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører til TV 2.

Minimal lettelse

Under regjeringens pressekonferanse i forrige uke ble det klart at antallet som kan samles til et offentlig arrangement innendørs økes fra 50 til 200.

Det forutsetter imidlertid at man har faste tilviste seter. Har man ikke det, kan man kun være 30 personer i publikum.

Lettelsene som kom er, ifølge flere representanter fra bransjen som TV 2 har snakket med, en vits.

– Maktesløs

De lar seg ytterligere provosere over at helsemyndighetene ikke kan forklare hvorfor de mener akkurat 200 personer er et riktig antall.

HOLDER IKKE: Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, sier forklaringene til myndighetene ikke holder. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Mange blir så forbannet at de ikke greier å styre seg. Man føler seg så maktesløs, fordi det sitter noen herrer og kvinner som har så stor makt at de helt uten motargumenter kan tenke på et tall, også blir det sånn uten at man har innsikt i det arrangørfaglige, og uten å se til forskning som er gjort andre steder.

Et mulig svar på hvor smittefarlig det egentlig er å dra på større kulturarrangementer kunne kommet i fjor vår.

Da opplyste FHI at de hadde planer om å gjennomføre 3-4 konserter med opp til 15.000 deltakere, helt uten smittevernregler.

– Vi skal nå gjøre et eksperiment ved å rekruttere unge, friske folk uten underliggende sykdommer fra cirka 18 til 30-45 år. Disse skal gjennomføre en loddtrekning hvor halvparten får komme på konsert og halvparten ikke, sa fagdirektør og forsker i FHI Atle Fretheim til TV 2.

Vraket etter kort tid

Den ene gruppen skulle ta en hurtigtest før de fikk komme på konsert, mens den andre gruppen skulle leve livet sitt som normalt. I ettertid skulle alle deltakerne fra begge grupper ta en vanlig koronatest, en såkalt PCR-test.

På denne måten var planen å finne ut om det var mer smittefarlig å dra på konsert, enn å gjøre andre aktiviteter i samfunnet.

Men kort tid etter at planene ble lansert, kom beskjeden om at testkonsertene var vraket.

Hovedårsaken var at Oslo kommune takket nei til å bistå med testkapasitet.

CREO: Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Det er uforståelig at det ikke ble noe testkonsert. Da hadde man hatt kvalitetssikrede tall å forholde seg til, og FHI ville hatt et annet beslutningsgrunnlag. Det ville også vært viktig å ha i forhold til framtidige pandemier eller situasjoner der man må stenge ned, sier Hans Ole Rian, leder for Creo – forbundet for kunst og kultur til TV 2.

Se hvordan det gikk da Liverpool gjennomførte prosjektet:

6000 på rave midt i pandemien

– Synd

Den oppfatningen deler Østerdal i Norske Konsertarrangører.

– Det er en falitt. Vi var en pådriver for testkonsertene, nettopp fordi man hadde en oppfatning om at helsemyndighetene ikke ville se til dokumentasjon i Europa. FHI og til en viss grad Helsedirektoratet var positive, men så ble det felt av politikken. Resultatet er at vi står her uten innsikt, og at man bare tenker på et tall, sier hun.

Fretheim i FHI sier til TV 2 i dag at han syntes det var synd det ikke ble noe av testkonsertene i fjor vår.

– Samtidig er det vanskelig å skille følelser og fakta, fordi vi brukte mye tid på det, og var nære på å få det til, sier han.

– Vrient spørsmål

Forskeren er likevel usikker på i hvor stor grad testkonsertene ville hjulpet dagens situasjon, hvor bransjen etterlyser svar på hvorfor myndighetene har satt et tak på 200 personer.

– Det vi ville teste var hvor effektivt det var å bruke hurtigtest i forkant for å hindre smitte. Vi ville nok ikke kunne sagt noe om risikoen med forskjellige antall publikummere. Hvis spørsmål er hvor mange deltakere det er trygt å ha i samme rom, så er det et vrient spørsmål, sier Fretheim.

HURTIGTEST: Alle deltakerne på testkonserten skulle etter planen ta en hurtigtest. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Forskeren sier at svaret er delvis gitt av seg selv.

– Risikoen er åpenbart større jo flere som er samlet. Spørsmålet er om det er så mye større at det gjør noe. Skulle vi studert hvor stor risikoen er, ville det tatt så lang tid at den ikke ville være relevant. Derfor baserer seg man på antagelser og beregninger, forklarer Fretheim.

Han har forståelse for at det vekker frustrasjon hos bransjen.

– Men man må samtidig velge et tall.

Varsler demo

På onsdag har det privateide teaterselskapet Scenekvelder tatt initiativ til en demonstrasjon utenfor Stortinget. De står blant annet bak store produksjoner som Mamma Mia og Chess på Folketeateret i Oslo.

Produksjonene har derimot stått helt stille siden tiltakene ble innført i desember.

Flere i bransjen har varslet at de vil stille. Det kommer også Norske Konsertarrangører til å gjøre.

– Vårt ubestridte krav er mer forholdsmessighet i tiltakene. Det opplever vi ikke at det er nå. Vi ønsker også å være med i diskusjonen om forholdsmessigheten ved tiltakene, og at man får en felles innsikt, sier Østerdal.

Varsler endring

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til TV 2 at hun forstår at bransjen er frustrert.

– Jeg skjønner at veldig mange er lei av å måtte ha redusert kapasitet i saler og på arrangementer. Forrige regjering brukte felles regler for alle, men nå ser vi på et helt annen modell som tar hensyn til størrelsen på lokalet, sier Trettebergstuen.

PÅ FILMFESTIVAL: Kulturministeren startet uka på Tromsø internasjonale filmfestival hvor hun kunne ønske velkommen til 200 personer i salen. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Hun opplyser at helsemyndighetene er i gang med å se på hvordan dette kan fungere, og at de vil komme tilbake til en løsning «innen veldig kort tid».

– Vi er opptatt av å holde mest mulig av hjula i gang og at flest mulig kan gå på arrangementer. Men vi må gjøre jobben med å se på hvilke beregninger man kan bruke så man kan få flest mulig i salen, sier Trettebergstuen.

Og på spørsmål om Trettebergstuen selv vil møte bransjen under onsdagens demonstrasjon, svarer hun:

– Hvis bransjen vil at jeg skal komme, så kommer jeg selvsagt. Jeg er opptatt av å ha god dialog med bransjen, og jeg vet hvilke krav de har til en større gjenåpning, sier hun.