Uno-X klare for Paris-Roubaix: – Det er et klype seg i armen-øyeblikk

Mandag meddelte nemlig rittarrangør ASO at herrelaget inviteres til å delta i rittet, mens kvinnelaget er automatisk invitert gjennom sin WorldTour-status (øverste nivå i sykkelsporten).

Brosteinsklassikeren vil i år bli holdt 16.april for kvinnene og 17.april for herrene.

– Det er et klype-seg-i-armen-øyeblikk for enhver norsk sykkelinteressert. At vi har to norske lag på start i Paris-Roubaix i vår er noe av det største ethvert sykkellag kan oppleve. Det blir helt fantastisk, sier sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland, til TV 2.

– Reiser ikke til Roubaix for å være i TV-brudd

Ingen norske lag har noen gang deltatt i det franske éndagsrittet.

Paris-Roubaix ble grunnlagt helt tilbake i 1896, men først i fjor fikk også kvinnene muligheten til å sykle rittet.

Haugland er helt tydelig på at Uno-X ikke bare reiser til et av verdens ubestridt hardeste sykkelritt for å delta.

– Vi reiser med et mål om å sykle på den måten Uno-X alltid sykler på. Det handler om å sette seg i en så god posisjon som mulig for å skape en god prestasjon. Resultatet får bli det det blir, men vi reiser aldri på sykkelritt for å være i TV-brudd. Vi reiser for å gjøre det beste vi kan med de forutsetningene vi har. Det skal vi også gjøre i Paris-Roubaix. Det bør passe oss meget bra med de rytterne vi har, så dette gleder vi oss helt vilt til, sier han.

Paris-Roubaix er en ritt på sykkelsportens øverst nivå (WorldTouren), ritt som Uno-X må bli invitert til av arrangøren for å kunne delta i.

Paris-Roubaix blir imidlertid langt fra det eneste WorldTour-rittet laget skal delta i denne sesongen. Senest forrige uke ble det offentliggjort at de er invitert til å delta i etapperittet Volta a Catalunya (21.-27.mars).

I helgen ble laget også invitert til å delta i Saudi Tour, et etapperitt over fem dager 1.-5.februar, som vil bli vist på TV 2s plattformer.

Laget har også søkt om å få delta i sommerens Tour de France, selv om det håpet ble noe svekket tidligere i januar.