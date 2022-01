«Charterfeber»-Tove er død

TV-profilen ble 64 år gammel, ifølge avisen.

Tove Irene Olsen og hennes ektemann Bjørge Olsen vant i 2019 prisen for «Årets TV-øyeblikk» på Gullruten. Paret har vært med i TV-seriene «Charterfeber» og «Handel i Grenseland».

En av Tove Irenes søstre opplyser til Dagbladet at dødsårsaken var komplikasjoner etter en operasjon. Søsteren sier at Olsen var syk over en lengre periode, og at hun i fjor høst ble innlagt på sykehus.

Nyheten om dødsfallet kommer kun ni måneder etter ektemannens død.

Bjørge Olsen døde av hjertestans i april i fjor. Til Fredrikstads Blad opplyste Tove Irene da at han var innlagt på sykehuset i fem uker grunnet bukspyttkjertelbetennelse.

Tove Irene Olsen etterlater seg to sønner, ifølge Dagbladet.