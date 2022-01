Da Thomas (33) foreslo dette for sine single venner, eksploderte innboksen hans

GOD MORGEN NORGE (TV 2): TV-regissør Thomas Engeset ligger an til å bli Norges nye sjekkegeneral når han nå arrangerer en egen festival – kun for single.

1,4 millioner nordmenn er single i dag. Det ønsker influenser og TV-regissør Thomas Engeset (33) å gjøre noe med. Selv har han samboer og barn, men forteller at han elsket å date da han var singel.

– Jeg var på mange dater og synes det var gøy å møte alle disse nye menneskene. Da jeg fikk kjæreste og pratet med alle de single vennene mine, så opplevde jeg at folk ikke synes at det er så gøyalt. Mange synes det er skummelt, eller at de er lei og at de ikke har troa.

I en uhøytidelig undersøkelse på Instagram spurte Engeset følgerne sine om to ting. Han spurte om hvor lyst de hadde på en kjæreste på en skala fra en til ti, og hvor mye innsats de legger ned for å få det til å skje.

– Da er det sånn at gjennomsnittet ligger på mellom åtte og ni på skalaen på hvor lyst de har på kjæreste, og på tre på hvor stor innsats de legger inn for å få seg det.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Arrangerer festival for single

På vegne av alle hans single venner, bestemte han seg for å ta grep. Det hele startet med at han i starten av januar la ut en story på Instagram, hvor han spurte hvordan starten på det nye året hadde vært – og ønsker for 2022. Singeltilværelsen, på godt og vondt, var en gjenganger.

– Så da jeg skrev litt gøyalt: «Skulle vi ha kjørt en singelfestival på hytta mi?» og da sa det pang! Innboksen var stappfull av folk som ville på singelfestival, også tenkte jeg: «Okei, da gjør vi det».

VIL SPRE KJÆRLIGHETEN: Thomas Engeset håper at flere kan finne den store kjærligheten under årets festival. Foto: Privat

Siden har det gått slag i slag, og på kun to uker er mye allerede på plass. I sommer blir «Singelfestivalen» en realitet.

– Det er helt tøysete hvor fort alt har gått. Nå har vi 50 frivillige som er klare for å jobbe med dette, politifolk som vil bidra med vakthold, leger som vil stå i syketeltet, artister som vil komme og massevis av single som sier at dette blir årets høydepunkt, så det har skjedd veldig mye på kort tid.

I første omgang skulle festivalen foregå på småbruket til Engeset. Etter den massive responsen er de nå på jakt etter et nytt sted ute på Hadeland. Han tror det er flere årsaker til at tusenvis av single har meldt sin interesse.

– Man er lei av denne pandemien og det er vanskelig å møte hverandre. I tillegg har man hatt Happn og Tinder og disse datingappene akkurat så lenge at folk har prøvd det ut, mistet lysten og tenker «Ah, men hva gjør jeg nå?», og da kommer denne festivalen snikende inn.

Sjekkegeneralens datingtips

Ettersom 33-åringen selv har vært en garva sjekker, har han flere tips på lur til de single og håpefulle. Han påpeker blant annet at ingen får seg kjæreste på Tinder, men at det er en fin mulighet til å komme i kontakt med noen.

– Du må uansett møte dem og gjøre jobben selv. Det jeg har lyst til å slå et slag for er at hvis det er viktig for en å få seg kjæreste, som de fleste sier når de har vært single en stund, så må man klinke til litt, lene seg frampå og være ordentlig interessert i det andre mennesket.

DATINGGENERALEN: Engeset har en fortid som en ivrig dater. Nå deler han sine beste tips til en vellykket date. Foto: Privat

TV-regissøren er opptatt av å stille de spørsmålene som den andre personen ikke allerede har et ferdig fabrikkert svar på.

– Hvis det kommer noen spørsmål som gjør at de faktisk må tenke litt selv, så er det mye morsommere å høre på svaret og det er mye morsommere å fortelle.

– Kan du gi et konkret eksempel?

– Hvis jeg for eksempel spør: «Fortell litt om deg selv», så er det et litt ubehagelig spørsmål å svare på og du vet ikke hvor du skal begynne. Men hvis jeg heller da spør «Hvem er du mest lik? Moren eller faren din?», det første som skjer da er at man får et smil tilbake fordi man kanskje ikke har tenkt over det før. Når man svarer på det spørsmålet, så er det faktisk det samme som å spørre «Fortell om deg selv». Da er de i gang, uten at de helt tenker over det.

Nå håper Engeset at det blir noen par ut av de 400 festivaldeltakerne i sommer.

– Det er veldig mange av de som har lyst på kjæreste og som brenner inne med masse kjærlighet de har lyst til å gi til andre. Da tenker jeg at vi må gjøre alt man kan for å hjelpe til med det!