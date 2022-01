«Venner og fiender»

The winner takes it all

Christian Berge og Glenn Solberg er to av de aller største i norsk herrehåndballs historie. I kveld vil en av dem hylles av en hel nasjon, mens den andre trolig må dra hjem fra EM som en slagen mann.

De to har fulgt hverandre gjennom store deler av deres karrierer. Som landslagskolleger, som lagkamerater, som hovedtrener og assistent, og som assistent og hovedtrener.

Men samtidig som de har vært venner og kjempet på samme lag, så har de også vært rivaler, både om spilletid og jobb.

Nå står de for første gang overfor hverandre som sjefer for hver sitt landslag.

Glenn Solberg var et navn det ble snakket om tidlig. Han gjorde seg bemerket for Reistads veldig lovende 1972-årgang. Det var han som var den store stjernen på laget.

Jeg var selv med og spilte semifinale i junior-NM mot Reistad i 1991, og det var Solberg vi visste vi måtte stoppe. Vi klarte til dels å stoppe ham, men lite kunne vi gjøre med de to i svart. Slik jeg husker det, så fikk Solberg & co god hjelp av dommerne til å sikre seg finaleplassen etter ekstraomganger. Finalen vant Reistad lekende lett 28-18 over Sandefjord.

Han var også ledestjernen på Norges juniorlandslag, som skulle få frem fremtidige landslagsstjerner som Steinar Ege, Johnny Jensen, Preben Vildalen og Geir Oustorp.

Christian Berge, som er ett år yngre enn Solberg, hørte til samme landslagskull. Men han fikk aldri sjansen av Frank Egeland og Roar Aaserud, som ledet 72-landslaget.

Men det var kanskje ikke så rart. For Berge var ingen barnestjerne. Jeg spilte også mot ham i oppveksten, og husker en tynn, hengslete og langhåret fyr på vingen til Charlottenlund. Ikke spesielt teknisk god og ikke alltid i startoppstillingen.

Det Berge hadde var en brennende interesse for håndball og et eksepsjonelt skarpt håndballhode. Han ville bli god, og han skjønte spillet.

Som 21-åring var han en av dem man bygget laget rundt da den første storsatsingen i Trondheim så dagens lys i 1994. Trondheim Håndballklubb favnet om de store klubbene langs Nidelvens bredd og skulle erobre Håndball-Norge.

Men etter at en maktdemonstrasjon av et ungt og fremadstormende Norrøna knuste Trondheims drøm om opprykk i 1995, lå storklubben igjen i ruiner. Berge innså at han måtte bort for å realisere sine drømmer og forlot hjembyen for toppseriespill for Viking.

I Stavanger tok svenske Gunnar Blombäck ham under sine vinger og utviklet Berge til en av verdens beste playmakere.

2. mars 1997 var første gang Berge og Solberg spilte på samme lag. Da var Solberg for lengst etablert som playmaker på landslaget, og og skulle få en utfordrer til plassen i debutant Berge.

Berge klarte aldri å ta plassen fra Solberg på landslaget. Solberg var verdensstjernen som ble hentet til Barcelona og ble tatt ut på verdenslaget.På landslaget var han kaptein og styrte butikken.

I skyggen av sin landsmann ble Berge klubbhelt i tyske Flensburg-Handewitt, som han styrte til finalen av EHF-cupen både i 2001 og 2002, og til Champions League-finalen i 2004.

Det hører også med til historien at trønderen i 2002 ble utestengt fra all håndball i ni måneder. EHF utpekte ham som en av hovedmennene bak at EHF-cupfinalen mot Ciudad Real endte i et voldsomt slagsmål. Etter en anke og gjennomgang av videobilder så ble Berge frikjent.

I 2004 ble Solberg hentet til Flensburg-Handewitt for å gi Berge kamp om plassen også på klubblaget.

Det skulle aldri bli noen skikkelig konkurranse om midtbackplassen i mellom de to. Høsten 2004 fikk Berge konstatert kreft, og Solberg ble i stedet en erstatter for den norske supporterfavoritten.

Det skulle ikke bli siste gang deres stier krysset hverandre. For da to lysende spillerkarrierer etter hvert tok slutt, tok de begge fatt på trenergjerningen, og da Berge for første gang kom inn i landslagssystemet på trenersiden, så var det som assistent for Solberg på juniorlandslaget.

Og da Robert Hedin trakk seg som landslagssjef i 2014, så var det Berge som fikk jobben som vikar til en permanent erstatter var på plass - med Solberg som assistent.

Jeg tror nok Solberg ønsket seg landslagstrenerjobben selv, men Norges Håndballforbund hadde ikke annet valg enn å gå for Berge etter at han gjorde et sterkt inntrykk i månedene sine som vikar.

Noe av det første Berge gjorde som landslagssjef, var å finne en stamme han ville satse på i årene fremover. Det betydde slutten på landslagskarrierene til veteraner som Kristian Kjelling og Håvard Tvedten. Berge så lengre frem enn til neste mesterskap.

Og han fikk umiddelbar suksess. Med en gjeng som var villig til å gå gjennom ild og vann for ham, tok han Norge til en nærmest sensasjonell semifinale under EM i 2016. Den første noen gang for et norsk herrelandslag.

Solberg fulgte litt den samme oppskriften da han ble ansatt som landslagssjef for Sverige i 2020. Han valgte også å tenke langsiktig og satse på «sine» spillere. Dermed var det for eksempel ikke plass til linjespillerstjernen Andreas Nilsson.

Det ble møtt med god porsjon skepsis blant våre naboer i øst. Men etter VM-sølv i hans første mesterskap i 2021, så ble grepet genierklært.

Men det er ikke langt mellom himmel og helvete i toppidrett.

For da Solberg ledet sine tropper til VM-sølv, så måtte Berge tåle sin første nedtur som landslagssjef da det «bare» ble kvartfinale. Og i OL måtte både Norge og Sverige si takk for seg i kvartfinalene.

Plutselig var kritikerne på banen på begge sider av Svinesund.

Berge terget på seg enda flere da han flørtet med nyrike Kolstad i sommer, mens Solberg nok en gang fikk kritikk da han igjen utelot Nilsson til dette EM.

Da verken Norge eller Sverige overbeviste innledningsvis i mesterskapet, så ble presset på de to ytterligere forsterket.

Nå har ting snudd. Begge lag har levert sterke prestasjoner i hovedrunden, og begge har muligheten til å ta seg til semifinale.

The winner takes it all!

For den som vinner kampen mellom Norge og Sverige, vil bli hyllet som en seiersherre. En semifinale som vil bli sett på som en suksess både i Norge og Sverige. Jeg regner det som sikkert at Spania slår Polen i sin kamp og dermed sikrer seg den andre semifinaleplassen. Det betyr at den som går tapende ut av duellen, vil dra hjem fra EM vel vitende om at man ikke har innfridd forventningene. For trenere måles dessverre ikke på prestasjoner. Det er kun resultater som teller.

Derfor er Berge og Solberg både venner og fiender når de tar hverandre i hendene og ønsker hverandre lykke til før den avgjørende kampen i hovedrunden, vel vitende om at den enes brød er den andres død. I semifinalen er det trolig bare plass til en av dem.