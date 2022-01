Christers smakfulle grønne wok

Om du gjør gode forberedelser tar middagen fort veldig kort tid. En wok for eksempel kan stekes og bli klar på 5-6 minutter om du har gjort forberedelsene ordentlig.



Dette trenger du til 4 personer:



200 g eggnudler

1 brokkoli

1 søtpaprika

4 hvitløksfedd

60 g sukkererter

120 g aspargesbønner

100 g aspargestopper om du har

1 fennikel

100 g shiitakesopp eller champignon

2-300 g kyllinglår

4-5 reddik

1 chili

2 ss nøytral olje til steking

Litt salt

4 ss hakkede paranøtter eller andre nøtter du liker

Frisk koriander

Woksaus:

6 ss Ketjap manis

2 ss soyasaus

1 ss teriyakisaus

½ ss chilipaste (kan sløyfes)

1 stor ss brunt sukker

Slik gjør du:

Kok nudlene etter anvisning på pakken. Skyll i kaldt vann etter koking om du skal gjøre forberedelser. Paprika, hvitløk, aspargesbønner, chili, fennikel, reddik og sopp kuttes i tynne skiver. Hold de gjerne separat før steking. Kutt brokkoli i små buketter, aspargesbønner deles i to. Soppen rives i små biter. Del kyllinglår i tynne strimler. Ingrediensene til sausen blandes sammen i en bolle. Brokkoli og aspargesbønner forvelles i saltet vann i 30-40 sekunder. Avkjøles så.



Begynn med kylling og sopp. Forvarm en stekepanne og ha i nøytral olje. Ha så i kyllingen og soppen og stek på høy temperatur. Krydre med litt salt. Ha så i hvitløk og stek i 1 minutt før du har i de resterende grønnsakene. Juster styrken selv med chili. Nå trenger du bare å steke disse i 2-3 minutter før du har på nudler og sausen. Vend det så godt sammen og ha det i tallerkener. Topp med hakkede nøtter og frisk koriander før servering.



Vil du lage sprøtt kyllingskinn legger du kyllingskinn på bakepapir med litt salt over, legg så på et papir oppå og et stekebrett til før du steker det på 180-200 grader i 10-12 minutter.