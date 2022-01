Megan Thee Stallion til Norge

GOD KVELD NORGE (TV 2): En av verdens største kvinnelige rappere for tiden kommer til Norge for første gang.

Artisten skal opptre på festivalen Kadetten i Sandvika i slutten av juni. Det melder arrangør Live Nation.

Megan Thee Stallion (26) gjorde enorm suksess med låten «WAP» sammen med Cardi B i 2020. Året etter vant hun tre Grammy-priser, en av dem var i kategorien «beste nye artist».

– Etter flere listetopper, milliarder av streams og som årets mest brukte artist på TikTok to år på rad, kan man trygt si at Megan er blant vår tids største artister, sier Karsten Baugstø, bookingansvarlig for Kadetten.

Den britiske rapstjernen Stormzy er også klar for festivalen. Det samme er de norske artistene B-Boy Myhre og Jonas Benyoub.