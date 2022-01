Mann løslatt etter voldshendelse i Oslo

En mann, som kom til legevakten i Oslo lørdag, døde av skadene. Mannen som ble siktet for grov kroppsskade er nå løslatt, opplyser politiet.

Saken oppdateres!

– Bakgrunnen for løslatelsen er ny informasjon som gjør at hypotesen om at det ikke er noe straffbart som ligger bak dødsfallet er styrket, skriver Oslo-politiet i en pressemelding mandag formiddag.

Mannen ble pågrepet etter at en hardt skadd mann dukket opp på legevakten i Oslo lørdag formiddag, før han senere døde på sykehus av skadene.

Han erkjente aldri straffskyld for forholdene.

Politiet påpeker at siktelsen ikke har frafalt helt.

– Det blir ikke gjort noe med siktelsen før ytterligere undersøkelser har funnet sted, opplyser politiadvokat Ida Fengsrud.