Dansk kunstner «stjal» en halv million fra museet – nå blir han saksøkt

I oktober omtalte TV 2 den elleville krangelen mellom den danske kunsteren Jens Haaning (56) og kunstmuseet Kunsten i Aalborg.

Etter planen skulle Haaning levere to kunstverk til museet. To bilder med innrammede sedler – nærmere bestemt 534.000 danske kroner.

Pengene var lånt til Haaning av kunstmuseet, og verkene skulle være visuelle fremstillinger av den årlige gjennomsnittsinntekten til dansker og østerrikere.

Meningen var å gjenskape to tidligere verk fra 2007 og 2010. Ifølge Haaning selv innebar dette at han måtte ut med 25.000 danske kroner fra egen lomme.

Sedlene skulle vært innrammet i de to tomme glassrammene. Foto: Niels Fabæk/Kunsten Museum of Modern Art

Tok pengene selv

Da museet mottok de to kunstverkene kun dager før utstillingen, var rammene tomme.

Sedlene hadde Haaning tatt selv, og verkene hadde han døpt «Take The Money And Run», som skal illustrere hans egen arbeidssituasjon.

Kunstmuseets direktør, Lasse Andersson, sa den gang til TV 2 at avtalen var at museet skulle få tilbake pengene etter endt utstilling.

– De pengene som inngår i kunstverket skal leveres tilbake til museet etter utstillingen den 16. januar, sa han, og fortsatte:

– Vi forventer å få pengene tilbake.

24. september åpnet utstillingen «Work it out» hos museet Kunsten i Aalborg. Her er ett av de to verkene til Jens Haaning. Foto: Henning Bagger/AFP

Sivilt søksmål

Haaning fikk altså en frist til 16. januar på å tilbakebetale pengene. Søndag rant tiden ut, og museet har nå bedt en advokat om å opprette et sivilt søksmål mot kunstneren, melder danske TV 2.

Da TV 2 snakket med Haaning i oktober, og spurte om han kom til å levere tilbake pengene, svarte kunstneren kort og konsist:

– Nei.

– Hva tenker du om at galleriet vil ha tilbake pengene?

– Det tenker jeg ikke noe om, sa Haaning TV 2.

– Kontraktsbrudd er en del av verket

Til danske TV 2 sier museumsdirektøren at det er en uheldig sak som han gjerne skulle vært foruten.

– Vi tar dette skrittet fordi vi har et ansvar overfor de private fondene som støttet utstillingen økonomisk. Vi har et ansvar for våre besøkende i forhold til å gi dem så mange opplevelser som mulig for pengene.

Kunstneren selv sa til P1 Morgen i slutten av september at det ikke er et tyveri, men en del av kunstverket.

– Det er et kontraktsbrudd, og kontraktsbrudd er en del av verket, sa Haaning i det danske radioprogrammet.

TV 2 har tatt kontakt med Haaning for en ny kommentar, men henvendelsen er foreløpig ikke besvart.