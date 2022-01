Hyller Niklas Baarlis kommentar: – Jeg vokste opp med at folk hatet pappa

Søndag kveld var det tvekamp på Farmen kjendis, hvor Adam Ezzari (23) og Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) kjempet om å få bli med videre på Bøensætre gård.

Før hver konkurranse diskuterer de resterende deltakerne hendelser og tanker fra uken som gikk på det som kalles «Tinget».

Deborah Selbekk Lunde (29), ektemannen Kristian og sønnen deres hadde benket seg ned foran TV-skjermen for å følge pappa, svigerfar og bestefar, Vebjørn Selbekk, videre i Farmen kjendis-eventyret. Under Tinget måtte hun stoppe opp og spole tilbake og se samme sekvens på nytt – flere ganger.

Se klippet av samtalen fra Tinget i videovinduet øverst i saken.

– Det var så fint da de begynte å snakke om fordommer. Hvordan Sophie Elise (Isachsen, journ. anm) fortalte at hun hadde blitt kjent med pappa – mot alle odds – og pappa svarte at han hadde fått et helt nytt, og mye bedre inntrykk av henne, begynner Selbekk Lunde.

– Jeg ble rørt

Men det var særlig én kommentar som varmet 29-åringens hjerte, og den sto Niklas Baarli (32) for.

– Det han sier betydde så mye. Jeg ble rørt. Det er en påminner for oss alle om at man må prøve å bli kjent med hele personen før man gjør seg opp en mening om dem, sier Selbekk Lunde.

FØLGER MED: Svigersønn Kristian Lunde og datteren Deborah Selbekk Lunde følger svigerfar og far, Vebjørn Selbekks, reise på Farmen kjendis. Her avbildet sammen utenfor Nidarosdomen. Foto: Privat

I episoden forteller Baarli at han hadde et helt annet bilde av Dagen-redaktør Selbekk før de møttes inne på gården.

– Jeg har debattert med Vebjørn om homoekteskap i kirken før, og vært eitrende forbannet på han. Så idet vi skulle møtes her, så var jeg klar til å ta den kampen. Men da vi satte oss ned ved kjøkkenbordet og kunne snakke om dette som vanlige folk – og venner – så var det en fantastisk opplevelse, sier Baarli, før han skyter inn:

– Ja, vi er uenige om ting, men Vebjørn er oppriktig – og det trodde jeg aldri at skulle komme ut av min munn – en fantastisk mann.

Da TV 2 slår på tråden til Baarli, synes han det er på høy tid at noen ga Vebjørn Selbekk en slik omtale i media.

– Det var veldig hyggelig å bli kjent med ham på en annen måte enn tidligere. Han er oppriktig en av de varmeste personene jeg har møtt, og det er virkelig på tide at noen sier det høyt i media, sier Baarli.

PÅ TIDE: Niklas Baarli mener det er på tide at Vebjørn Selbekk får litt positiv omtale. Foto: Espen Solli / TV 2

En hatet pappa

Det Baarli sa, gjorde så inntrykk på Selbekks datter at hun la ut sekvensen i Instagram-historien sin.

«Kveldens episode av Farmen kjendis gjorde sterkt inntrykk. Jeg vokste opp med at folk hatet faren min... så dette var utrolig fint å se», skrev hun.

I 2006 trykket Vebjørn Selbekks magasin, Magazinet, de omstridte karikaturtegningene av profeten Muhammed. Dette fikk katastrofale følger for både ham og familien hans. Selbekk fikk groteske hatmailer og ble truet på livet.

Shabana hjalp Vebjørn da alt var bekmørkt: – Det har du aldri fortalt

Hele familien måtte gå i dekning. Den gang var Deborah bare 13 år.

– Det var beintøft. Vi ble oppsøkt på hjemmeadressen vår fordi pappa var hatet, hadde livvakter fordi han var hatet, måtte flykte hjemmefra fordi han var hatet, sier hun.

– Det var vondt å se alle de stygge tingene som ble sagt om han på nyhetene. Pappa ble hatet for noe som ikke var ham. Det bildet vi fikk av han i media var stikk motsatt av den morsomme, omsorgsfulle og joviale personen som satt ved middagsbordet hjemme, forklarer hun videre.

Negativ refleks

I etterkant av oppstyret har det gått automatikk i å forvente at alt som blir sagt om faren, skal være negativt. Den refleksen sitter fortsatt.

– Hver gang noen kommer bort og sier noe sånt som: «Å, ja! Du er dattera til Vebjørn Selbekk», så knyter det seg i magen. Jeg venter på at det skal komme noe negativt, men så skal de bare si at han er en fin fyr. Det gjør godt, men refleksen er der likevel.

Datterens Instagram-historie gjorde sterkt inntrykk på Vebjørn Selbekk.

– Jeg ble rørt da jeg så hva hun hadde lagt ut. Da skjønte jeg mer hvor mye det betyr når Niklas sier det han gjør. Jeg skjønner at det er godt for dem at noen sier noe positivt om meg, for jeg har vært omstridt som både far og ektemann på grunn av rollen jeg har inntatt som redaktør og samfunnsdebattant, sier han til TV 2.

Her går det galt for Farmen kjendis-programlederen

Takknemlig

Det er først de siste årene at Deborah Selbekk Lunde virkelig har begynt å bearbeide det som skjedde i 2006. 29-åringen forteller at hun sliter med angst, og tror dette kan settes i direkte sammenheng med alt familien opplevde da det stormet som verst.

– Jeg får hjelp for det, men jeg har en konstant frykt for at noen skal komme på døra. Spesielt nå på vinterhalvåret når det er mørkt. Til og med når noen kommer på døra med matleveranse, må ektemannen min åpne, forteller hun åpenhjertig.

Hun tror både kropp og sinn har trengt tid for å kunne ta tak i det.

EN GOD PAPPA OG BESTEFAR: Datter Deborah er glad for at andre også får se pappa Vebjørns mange positive sider. Her står de sammen med mamma og kone Catharina Selbekk og Deborahs sønn. Foto: Privat

– Da vi etter hvert kunne begynne å leve som normalt igjen, var familien opptatt av nettopp det – at det verste var forbi og at vi skulle komme oss videre. Derfor er det ikke før nå, 16 år senere, at frykten og redselen har fått «landet» og jeg kan begynne å bearbeide det skikkelig, sier hun.

Hun er veldig glad for at TV 2 valgte å ta med akkurat den sekvensen med pappaen og Baarli.

– Jeg regner med at de har mye råmateriale å velge i, så at de tok med det er jeg takknemlig for. Det er fint at andre som ikke kjenner pappa så godt kan få se ham slik vi alltid har sett ham. Pappa er så mye mer enn den argumentative og samfunnspolitiske siden han har, sier Selbekk Lunde.

– En revansje

Det var nettopp dette Vebjørn Selbekk hadde håpet på da han takket ja til Farmen kjendis.

– Jeg gikk ikke inn der med noe mål om å vinne. Jeg har bra med bilpark, jeg, sier han spøkefullt før han fortsetter:

– Det handlet om å vise noen andre sider av seg selv. Når jeg ser hvor viktig det er for resten av familien, så føles det ekstra bra. Jeg føler at det blir en slags revansje, sier han.

Datteren har fått svært mange positive tilbakemeldinger på farens deltakelse i programmet. Både før og etter at hun postet sekvensen med han og Baarli på Instagram.

– Det er gjennomgående positive tilbakemeldinger. Det er så hyggelig! Mange sier han er sporty og flere av dem tror han vinner, sier datteren blidt.

