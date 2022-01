Overgrepstiltalt politimann: – Anklagene er uriktige

HELGELAND TINGRETT (TV 2): Mandag startet rettssaken mot en politimann som er tiltalt for to voldtekter og seks tilfeller av maktmisbruk. I retten beskriver han sine egne seksuelle preferanser som «litt utenom det normale».

De neste seks ukene skal Helgeland tingrett behandle en svært omfattende straffesak mot en suspendert politimann i Nordland politidistrikt.

På motsatt side i retten står seks fornærmede kvinner.

Politimannen er tiltalt for to voldtekter og seks tilfeller av seksuell omgang gjennom misbruk av maktforhold.

Politimannen nekter straffskyld for alle punktene han er tiltalt for.

– Min klient ser frem til at hans side av saken nå skal komme frem, og føler seg godt forberedt på å imøtegå anklagene mot seg. Det har og er veldig tøft for ham å være tiltalt i en så alvorlig sak, sier forsvareren, Heidi Reisvang til TV 2.

FORSVARER: John Christian Elden og Heidi Reisvang forsvarer politimannen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Seksuelle preferanser ble tema

En viktig del av rettssaken er mannens seksuelle preferanser. Begrepet BDSM-sex er trukket frem av både aktor og politimannens forsvarer mandag.

I sitt innledningsforedrag poengterte forsvareren, advokat Heidi Reisvang, at BDSM-sex er fullt lovlig i Norge. Dette blir slik TV 2 forstår det en viktig del av forsvarets argumentasjon i saken.

– Jeg synes det ordet der har blitt brukt for mye i denne saken, sier politimannen i sin forklaring.

– Hvilke ord vil du bruke om den sexen du har praktisert? spør aktor.

– Jeg vil kalle det utforskende og spennende sex. Jeg har ikke laget noen egen forkortelse, og om det dekkes av BDSM vet jeg ikke, svarer han.

Politimannen ble pågrepet og varetektsfengslet i desember 2019. Saken har altså vært etterforsket i om lag to år før den kommer opp for retten.

– Hvordan har du opplevd de to siste årene, fra du ble suspendert?

– Det vet jeg ikke hvordan jeg skal beskrive. Jeg gikk fra å være en alle visste var politimann, til å bli det alle nå ser på som en serieovergriper.

«Litt utenom det vanlige»

Politimannen erkjenner at han har hatt seksuell omgang med de fornærmede kvinnene, men nekter straffskyld både for voldtekt og for misbruk av sin stilling som politibetjent.

Et av de viktigste spørsmålene for retten å vurdere, er om politimannen hadde opparbeidet seg et avhengighets- eller tillitsforhold til kvinnene, og om han misbrukte dette da den seksuelle kontakten fant sted.

Den første av de fornærmede kvinnene som skal forklare seg i retten mandag, var på et tidspunkt i det som har blitt beskrevet som et hemmelig kjæresteforhold med politimannen.

Samtidig var han hennes praksisveileder i politiet. Kvinnen selv mener hun var under sterk kontroll av politimannen, og at hun ikke ønsket å være sammen med han.

Spesialenheten mener at kvinnen ble voldtatt av politimannen, blant annet ved bruk av gjenstander.

SPESIALENHETEN: Spesialenheten på plass i Helgeland tingrett. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politimannen mener at det var en enighet og forståelse rundt at de skulle ha seksuell omgang «litt utenom det vanlige».

– Jeg liker å utforske ting. Kanskje mest det å diskutere nye ting å prøve, som er litt utenfor det normale, sier han.

– Kan du være litt mer konkret. Hva er normalt?

– Jeg vet ikke, svarer tiltalte.



Omfattende bevisførsel

Det er lagt opp til at politimannen skal gi en mer generell forklaring for retten mandag. Senere i rettssaken skal han mer konkret forklare seg om hver enkelt post i tiltalen.

Bare i saken som omhandler den tidligere politistudenten, har Spesialenheten for politisaker sikret om lag 30.000 tekstmeldinger som skal vise kommunikasjon mellom de to.

I sin frie forklaring sier han at det var en av de andre fornærmede kvinnene i saken som introduserte han til det som blir omtalt som BDSM-sex i retten.

De seksuelle preferansene skal særlig ha utviklet seg etter 2017, sier han.

– Det har vært mange store ord. Jeg kan nevne at vi har brukt ordet «voldta», som en del av leken. Det har vært mer glede i skrivingen, enn det har vært i virkeligheten, sier han.

– Hva tenker du om ordet «nei»? spør aktor.

– Det er jo det motsatte av ja, og gir jo inntrykk av at man ikke vil.

– Hvordan opplever du anklagene?

– Jeg opplever de uriktige.

– Kan du si noe mer?

– Jeg føler ikke at jeg behøver å si noe mer. Jeg føler de er feil.