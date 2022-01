Ga seg som visepresident av familiære årsaker – nå snur Koss om NIF-exiten

I mai 2019 ble Johann Olav Koss innstilt som visepresident i NIF og valgt til en toårsperiode.

I mars 2021 meddelte han at han ga seg av familiære årsaker.

– Det har vært mange hyggelige henvendelser etter Mesternes mester, og kona mi og jeg har mange jern i ilden nå, i tillegg til våre fire barn, som jeg vil prioritere så mye som mulig. Jeg har lenge vurdert å trekke meg til side, sa Koss til Dagbladet da.

I sin nyutgitte biografi «Johan Olav Koss. Med rett til å leke» er imidlertid grunngivingen en noe annen.

– Et bord som var dekket for status quo

Der skriver han blant annet at «opplevelsen ble ikke slik jeg hadde regnet med» og at han ikke følte at han var i et miljø «hvor ambisjonene mine møtte støtte og optimisme.

«Jeg mener ikke at det som skjer i NIF er galt, men jeg kunne ikke se noen åpning for det jeg ønsket å oppnå i organisasjonsapparatet. Men jeg hadde vært i denne situasjonen før, jeg hadde lagt fram nye og ukonvensjonelle tanker på et bord som var dekket for status quo. Og som jeg fant ut i forbindelse med IOC, hender det at den beste løsningen ikke er å kjempe videre eller å gå på akkord med sine verdier, men simpelthen å gå fra det hele. Jeg ville nødig bruke mesteparten av et tiår på å skyve en kampestein oppoverbakke igjen og forsøke å forme NIF etter min visjon», skriver han.

Koss vil ikke svare på spesifikke spørsmål om det han skriver om NIF-exiten i boka, men skriver følgende i en e-post til TV 2:

– Det var selvsagt min feil at jeg hadde andre ambisjoner om arbeidet i NIF og det gjelder det internasjonale arbeidet som vi alle hadde trodd kunne bli gjennomført. Dette var ambisjoner før Covid-19 pandemien traff som har gjort at vi ikke kunne gjennomføre dette arbeidet. Jeg hadde en veldig fin tid i NIF og idretten og er glad for de tingene vi fikk utrettet mens jeg var der.

Utdrag fra boka «Johan Olav Koss. Med rett til å leke» "Jeg hadde store forhåpninger til rollen og til det jeg trodde jeg kunne utrette i den, men opplevelsen ble ikke slik jeg hadde regnet med. Jeg føler riktignok at jeg har fått til noe av det jeg satte meg fore når det gjaldt å gi idretten samfunnsmessig betydning globalt, men det var en nedtur å befinne seg på den administrative siden av noe jeg hadde fått et forhold til som idrettsutøver. Enten det var organisasjonen eller min oppfatning av den som hadde utviklet seg, følte jeg ikke lenger tilhørighet, eller at jeg var i et miljø hvor ambisjonene mine møtte støtte og optimisme. Jeg mener ikke at det som skjer i NIF er galt, men jeg kunne ikke se noen åpning for det jeg ønsket å oppnå i organisasjonsapparatet. Men jeg hadde vært i denne situasjonen før, jeg hadde lagt fram nye og ukonvensjonelle tanker på et bord som var dekket for status quo. Og som jeg fant ut i forbindelse med IOC, hender det at den beste løsningen ikke er å kjempe videre eller å gå på akkord med sine verdier, men simpelthen å gå fra det hele. Jeg ville nødig bruke mesteparten av et tiår på å skyve en kampestein oppoverbakke igjen og forsøke å forme NIF etter min visjon. Når selve det store målet står på spill, er det rett og slett ikke tid til å høste slike erfaringer to ganger. Erfaringen viser at jeg må lære å oppdage uoverenstemmelser, konflikter og hindringer mot vekst så fort som mulig, slik at jeg ikke kaster bort et øyeblikk mer enn nødvendig med å prøve å operere innenfor et system som følger en annen linje og representerer andre verdier enn mine egne.

Kjøll: – Jeg tar på alvor hans egen opplevelse

Idrettspresident Berit Kjøll sier at «Johann var åpen om hvorfor han ikke ønsket gjenvalg, og det respekterer jeg selvsagt».

– Kjenner du deg igjen i at NIF er «dekket for status quo» og at ambisjonene til Koss ikke «møtte støtte og optimisme»?

– Jeg har respekt for og tar på alvor hans egen opplevelse av sin tid som visepresident i NIF, sier Kjøll.

– Hvordan vurderer du Koss sitt bidrag til norsk idrett gjennom sitt NIF-verv?

– Johann har et ekte engasjement for norsk idrett, og det mener jeg han fikk vist på en god måte i sine to år i dette vervet, sier hun.

Kloster Aasen: – Opplevde at hans innspill ble verdsatt

Kristin Kloster Aasen er en del av IOC-styret og er, i kraft av å være IOC-medlem, også en del av idrettsstyret. Hun var visepresident i NIF fra 2011-2019.

KVINNER I MAKTPOSISJONER: Idrettspresident Berit Kjøll (venstre) og styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kloster Aasen sier hun aldri diskuterte Koss-exiten med ham selv.

– I en ansvarlig oppfølgning vil det selvsagt alltid være rom for diskusjoner når man skal ta veivalg underveis. Slik var det også i det idrettsstyret Koss var en del av med mange flinke mennesker som skapte god dynamikk. Koss deltok som et engasjert og interessert medlem av kollegiet og jeg opplevde at hans innspill ble verdsatt og lyttet til, sier hun.

– Hvordan vurderer du Koss sitt bidrag til norsk idrett gjennom NIF-vervet?

– Gjennom de to årene Koss satt i idrettsstyret, fikk han på lik linje med andre styremedlemmer ansvar for spesiell oppfølgning av noen områder. For eksempel etikkarbeid samt at han initierte samarbeid og kommunikasjon mellom personer i idretten som har verv i internasjonal idrett