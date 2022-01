En rekke bilmerker har gått ut med «sluttdato» for salg av bensin- og dieselbiler i vår del av verden. Og her går det fort.

EU vil forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035. Men flere merker tenker å gi seg før det, 2030 har etter hvert blitt en litt «magisk» grense. Flere har gått ut med det som målsetning. Her handler det både om å posisjonere seg i forhold til strenge utslippskrav – og vise at man bryr seg om miljøet.

Så er det ett merke som tenker annerledes og som ikke har tenkt å forhaste seg i det hele tatt: Nemlig Dacia.

«Så sent som overhodet mulig»

De er lavprismerket til Renault og kjent for å gjøre mange ting på sin egen måte. Da Renault-sjef Luca de Meo nylig gikk ut med nyheten om at de skal bli helelektrisk i Europa innen 2030, presiserte han også at Dacia vil følge etter – men «så sent som overhodet mulig».

Luva de Meo er sjef for Renault-konsernet Foto: NTB Scanpix.

Ambisjonen til Dacia er tydeligvis å fortsette salget av bensin- og dieselbilene helt til EU sier stopp.

Forklaringen på det er også er en viktig del av Dacias forretningside: De skal ikke være tidlig ute med ny teknologi – og de skal så langt som mulig bruke eksisterende løsninger der utviklingskostnadene allerede er tatt.

SUV-en Duster har lenge vært eneste modell fra Dacia du kan kjøpe ny i Norge.

Lav vekt = mindre utslipp

Derfor skal de heller ikke være noen spydspiss i overgangen til elektrifisering. Tvert imot kan kan de her fremstå som et alternativ til mange av de øvrige produsentene. De som fortsatt vil ønske seg en ny bil med bensin- og dieselmotor skal kunne gå til Dacia. Dette handler både om preferanser og ønsker i markedet. Mange europeiske bilkjøpere er skeptiske til elbiler og vil sannsynligvis fortsette å være det i mange år.

Samtidig har Dacia også et fortrinn ved at bilene deres jevnt over veier mindre enn konkurrerende modeller. Mindre utstyr og færre påkostede løsninger bidrar til det.

Lav vekt er positivt for både forbruk og utslipp. Dermed kan Dacia klare EUs krav om samlet utslipp fra alle bilene de selger, bedre enn de fleste andre.

Dacia Spring er Europas billigste elbil. Mye tyder på at denne ikke vil komme til Norge.

Må ikke ha siste nytt

Her hører det også med til saken at de i fjor lanserte sin aller første elektriske bil. Dacia Spring er Europas billigste elbil. En liten og enkel bil som går drøye 20 mil på strøm. De kommer også med hybridutgave av den kommende flerbruksbilen Jogger, her kan det også bli en ladbar versjon etter hvert.

Dette betyr at også Dacia beveger seg mot elektrifisering. Men de gjør det i et betydelig lavere tempo enn konkurrentene. De er neppe veldig sårbare for stopp i utviklingen av nye bensin- og dieselmotorer heller.

Kjøperne deres har ikke fokus på at bilene må ha siste nytt under panseret. Dermed bør de også kunne holde liv i velprøvd teknologi betydelig lenger enn de fleste andre kan.

