Uværet herjer – flere tusen er isolert fra akutt helsehjelp

I Lyngen i Troms har kraftig vind og nedbør stengt de to eneste veiene inn og ut av kommunen. Dermed er ordføreren og de rundt 3000 innbyggerne isolert fra omverden - uten tilgang på akutthelsehjelp.

– Vi er veldig isolert, ja. Det er særlig dramatisk for næringslivet som taper hundretusener hver dag, så det er overhodet ikke bra, sier ordfører i Lyngen, Dag Håvard Johnsen til TV 2.

En liten bygd i kommunen med 150 innbyggere er unntaket – men der er til gjengjeld store deler av industriproduksjon, hvor folk er forhindret fra å komme seg på jobb.

– Næringslivet lider jo virkelig under det her. Nå har det vart siden lørdag, og ifølge værmeldinga ser det ut som vi må belage oss på noen dager i isolasjon, sier ordføreren.

I verste fall frykter han hele uka kan gå før det blir mulig å komme seg inn og ut av Lyngen. Mandag klokken 12 ble det tatt en ny vurdering av veien, men ordføreren tviler sterkt på at veien åpnes med det første.

– Jeg sitter her på ordførerkontoret og ser nå vidt nabohuset, så jeg ser ikke for meg at de kommer med gode nyheter, sier han.

Sju timer unna nærmeste sykehus

Om det virkelig er krise før veiene kan åpnes er båt eneste alternativ for å frakte syke innbyggere ut av kommunen.

– Det er vanskelig å transportere syke ut herfra. Vi har ikke noe akuttilbud i Lyngen, så det er jo prekært. Vanligvis er vi 15 minutter unna Universitetssykehuset i Nordland med helikopter, men sånn det er nå må vi nok bruke seks-sju timer til Tromsø med båt.

En for kort tunnel og en svært skredutsatt innkomst fra Tromsø er årsaken til problemene, som Johnsen mener burde vært utbedret for lengst. Bortprioritering av utbygging er årsaken til at innbyggerne må belage seg på isolasjon.

VÆR-KAOS: Ekstremværet Gyda skapte trøbbel forrige uke. Uværet fortsetter i store deler av landet også denne uken. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi har et ferdigfinansiert veiprosjekt som egentlig løser alle utfordringene, og som også vil fugnere som beredskapsvei og binde Finnmark og Troms sammen under E6, men det har ikke blitt prioritert. Vi får håpe episoder som denne setter fart på prioriteringene, sier Johnsen.

– Vi setter vår lit til Senterpartiet. De bør begynne å levere nå fra statlig hold, sier han.

– Norges mest stengte riksvei

Også i Vik kommune i Sogn er veistrekningen ut stengt. Også der er ferge, som også er sårbar for vær, eneste transportalternativ ut.

– Det betyr at det blir mye lenger vei for oss. Beredskapen vår er svekka og vi har ikke lenger nærheten til sykehuset på Voss som egentlig er en knapp time unna, sier ordfører i Vik, Roy Egil Stadheim, til TV 2.

HÅPER PÅ BEDRING: Stadheim mener veinettet både til og i kommunen er altfor dårlig. Foto: Privat

Alternativet når veien over Vikafjellet er stengt, er en om lag tre timer lang reisevei til sykehuset i Førde.

Rundt 2700 innbyggere og næringslivet rammes av den stengte veien.

– Jeg tror ikke mange andre kommuner i Fastlands-Norge har så dårlig kommunikasjon som vi har, eller at mange andre hadde funnet seg i å ha det sånn heller, sier ordføreren.

– Det skal ikke så mye vind til. Det er Norges mest stengte riksvei. Det sier jo litt. Vi har et samband over fjellet som er mer stengt enn åpent.

Stadheim håper den nye regjeringen vil bedre situasjonen for veinettet i kommunen. I likhet med Johnsen setter han sin lit til Senterpartiet.

– Vi har jobbet med helårssambandet i mange år. Nå var jeg sikker på at så lenge Sp og Ap fikk komme til makta, så ville veien prioriteres høyt. Det har de lovet, så jeg forventer at det skjer nå, sier Stadheim.