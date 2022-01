Bekrefter ny turné med Justin Bieber

– Jeg gleder meg veldig! Skal bli fantastisk å stå på scenen igjen. Det bekrefter Mona Berntsen til God kveld Norge.

Den tidligere «Norske Talenter»-dommeren har jobbet med Justin Bieber i flere år som danser under turnéer og i musikkvideoer.

– Det føles så godt å være tilbake.

Danseren fra Bærum ble først kjent i 2007, da hun og Alexandra Joner var deltagere i programmet «Dansefeber». Året etter vant hun «So You Think You Can Dance - Scandinavia», og har siden jobbet med artister som Madonna og Alicia Keys.

Tett oppfølgning fra Norge

Nå skal hun jobbe som danser i over et år på Justin Biebers «Justice World Tour». Teamet skal reise verden rundt fra 18. februar i år, frem til 25. mars 2023. Nordmenn får sjansen til å se showet 7. august i Trondheim.

ØVER TIL SCENESHOWET: Mona Berntsen er allerede på plass i USA for å øve. Foto: Privat

– Jeg gleder meg stort til å opptre i Norge. Det er noe helt spesielt å opptre på hjemmebane, skriver Berntsen i en e-post til GKN.

Hun er allerede på plass i USA og driver med forberedelser til verdensturneen. Et helt år med dansing kan bli heftig, men Berntsen forsikrer at hun er godt rustet.

– Jeg har hatt tett oppfølgning av min trener i Norge, fysioterapeut og ernæringsfysiolog før avreise, og kommer til å fortsette å jobbe med dem gjennom turnéen.

Hemmelige prosjekter

Hun beskriver en travel oppkjøring med treninger, men at det likevel skal bli tid til andre ting i år, inkludert turer hjem til Norge.

– Jeg har en del prosjekter som jeg kommer til å jobbe med under turneen, sier danseren, som foreløpig ikke vil avsløre noe mer om hva prosjektene går ut på.

Berntsen kan heller ikke si noe om samarbeidet med artisten grunnet taushetsplikt.

– Alt er hemmelig fram til det er premiere og vi står på scenen.

Justin Bieber var sist ute på verdensturné i 2016 og 2017. Superstjernen skulle egentlig ha konserter verden rundt i fjor, men det ble utsatt grunnet pandemien.

Danseren er klar på at hun har savnet jobben.

– Det har nesten ikke gått opp for meg enda. Det kommer til å føles så uvirkelig deilig å stå på scenen igjen med hele teamet og fulle saler. Å reise igjen kommer til å bli så fantastisk, avslutter Berntsen.