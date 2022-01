Gullpuckvinneren går glipp av VM: – Aldri vært med på noe lignende

27-åringen som startet karrieren i Manglerud Star, har vokst til å bli en nøkkelspiller på det norske landslaget og for toppklubben Rögle BK i SHL.

Etter å ha kjempet i toppen de siste årene, var Lesund klar for å gjøre 2021/2022-sesongen til en jubelsesong. Det så lenge lyst, og ser fortsatt lyst ut for laget, men Lesund blir ikke å finne på isen resten av sesongen.

I kampen mot Leksand den 27. november smalt det i skulderen.

– Det var rart, fordi det var en liten situasjon. I løpet av en kamp får man mange store smeller, men dette var en liten situasjon som gjorde at jeg fikk skulderen inn og ut av ledd. Da skjedde det noe med ulike deler i skulderen, sier Lesund til TV 2 på telefon fra Sverige.

Han har ikke vært på isen siden. Først var det antatt at skaden ville medføre en måned uten kamp, men skulderen ble ikke bedre. Nå er det bestemt at Lesund skal opereres onsdag.

Det forventes at han ikke vil være klar for kamp igjen før om ni måneder. Nordmannen håper at han er klar for spill noe før det.

MISTER VM: Martin Røymark, Kristian Østby og Erlend Lesund (t.h.) etter gruppespillkampen i ishockey-VM mellom Norge og Italia i Arena Riga. Til Finland i 2022 reiser Norge uten Lesund. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

– En utfordring

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Det blir en utfordring for meg å skulle gjøre alt som kreves for å komme tilbake, og en omstilling fra å være med laget på alt til å plutselig være mye mer utenfor. Jeg må i større grad klare meg på egen hånd, selv om jeg får god hjelp fra støtteapparatet, sier han.

– Hva er det som er mest kjedelig å gå glipp av?

– Helt klart sluttspillet. Der føler jeg vi har en god sjanse. Det er også kjipt å ikke få spilt CHL-finale. Med landslaget så er det helt klart VM. Jeg skulle gjerne vært med og spilt der, svarer han.

Lesund som er i kapteinsteamet i sin svenske klubb, er klar for å støtte laget utenfor isen og forsøke å være et forbilde for lagkameratene.

1. mars skal laget spille CHL-finale. Norge spiller VM i ishockey fra 13. mai i Finland.

STORE STEG: Erlend Lesund har blitt en nøkkelspiller i klubblaget i SHL og for det norske landslaget. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

– Stolt

Det er over ti år siden han dro til Sverige for å spille hockey for første gang. Så dro han hjem. I Norge spilte han da for Sparta før han ble Mora-spiller.

Først var han to år på nivå to, før laget rykket opp til SHL. Den første sesongen der var tøff for han.

– Det var et etableringsår for meg. Jeg fikk lite spilletid og prøvde å finne min rolle. Året etter fikk jeg en mye større rolle i et mer etablert Mora-lag, men vi fikk en tøff avslutning på året og rykket ned.

Da valgte han å signere for sin nåværende klubb. Den gang tenkte han det ville passe med en klubb midt på tabellen, men det har gått langt bedre både for han og klubben enn han forutså i 2019.

– Jeg har tatt store steg og er stolt av de stegene. Her får jeg spille mye i det jeg mener er riktigere situasjoner for meg, også er det fint å se at klubben verdsetter meg, sier Lesund.

– Trodde du da du slet med å få spilletid den første sesongen i SHL, at du senere i karrieren skulle bli en ledende spiller på et topplag i ligaen?

– Nei, det trodde jeg ikke. Jeg hadde vel ikke det i tankene da. Det var mer å kjempe for tilværelsen den gangen og vise at man hadde noe der å gjøre. Jeg klarte heldigvis å bite meg fast, svarer han.

Fikk gullpucken

Frem til 27. november var også 2021 et godt år for den norske backen.

– Jeg hadde et kjempebra 2021. Det var en god sesong med laget, hvor vi avsluttet med et sterkt sluttspill. Dessverre klarte vi ikke å gå hele veien. Det svir fortsatt litt å snakke om, men jeg har måttet forsøke å gi slipp på det, sier han.

For sitt gode spill fikk Lesund en stor utmerkelse fra Norges Ishockeyforbund.

FIKK PRIS: Erlend Lesund fikk i 2021 Gullpucken. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

Gullpucken er den eldste og mest prestisjefylte individuelle utmerkelsen en spiller i norsk ishockey kan få.

«Erlend Lesund har utviklet spillet sitt sesong for sesong, der han denne sesongen var en av de viktigste spillerne til Rögle i svensk eliteserie. Klubben hadde stor suksess i både serie og sluttspill, der Lesunds kompromissløse og fysiske spill fremholdes som en nøkkelfaktor. Under sluttspillet vokste hans rolle ytterligere, både gjennom det robuste defensive spillet som har blitt hans varemerke, men også med viktige bidrag offensivt», heter det i forbundets begrunnelse.

«Han har denne sesongen vært en meget viktig spiller på et av Europas beste klubblag. Under årets VM tok han enda ett steg på den internasjonale arenaen, gjennom å videreføre utviklingen fra klubblaget. Dette gjorde han til en av lagets absolutt nyttigste spillere», lyder den videre.

– Det var en fin kvittering på at jeg har gjort en god jobb. Det var morsomt, sier Lesund.