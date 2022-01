Flere trær har veltet i Agder og Trøndelag

Det blåser kraftig i Agder og Trøndelag som følge av stormen som herjer flere steder i landet.

Gjennom gårsdagen og natten har politiet i Agder meldt om flere trær som har veltet over veier i distriktet.

På E39 har et tre og en lyktestolpe falt ut i vegen ved Lenefjorden.

– VTS er på stedet og rydder, skriver politiet i Agder på Twitter.

#E39, kl. 0319, en ambulanse har kommet over et tre og en lyktestolpe som har falt ut på veien ved Lenefjorden. VTS er på stedet og rydder — Politiet i Agder (@politiagder) January 17, 2022

Ved Løddesøl har et tre falt over fylkesvei 3536 før Løddesøl. Treet dekker hele vegen.

Også i Vennesla har det falt et tre ut i vegbanen.

#Vennesla, et stort tre har falt over Venneslavegen ved Kvarstein bru. Kommer brått på. VTS varslet — Politiet i Agder (@politiagder) January 16, 2022

– Det kommer brått på, skriver politiet.

– Kjør forsiktig!

Operasjonsleder i Agder politidistrikt Lars Hyberg forteller at de gir alle meldinger om trær i veibanen videre til Vegtrafikksentralen.

Selv om det jobbes på spreng for å få fjernet alle trærne i vegbanen, er Hyberg tydelig på at det er mulighet for at det er flere trær som ikke er avdekket enda.

– Det gjelder spesielt på små veger hvor det ikke kjører så mange nå på denne tiden, sier Hyberg.

Hyberg forteller og at det er en isblokk som har løsnet og havnet i vegbanen ved Riksveg 9.

Han vil derfor be folk kjøre svært forsiktig i morgentimene.

– Det kan komme brått på. Kjør forsiktig, sier han.

Paviljong på avveie

Det er ikke bare trær som er på avveie i distriktet.

I Grimstad er det en paviljong i stål som har måttet gi etter for naturkreftene. Det har flydd av gårde og kilt seg fast mellom to bygninger.

Det jobbes med å finne eieren av paviljongen.

#Grimstad, kl. 2329, en paviljong i metall har blåst og kilt seg inn mellom to bygninger i Storgata i Grimstad. Politiet forsøker å finne eier av bygget som paviljongen tilhører — Politiet i Agder (@politiagder) January 16, 2022

I Lyngdal rykket brannvesenet ut til en pipebrann. Brannen er slukket, men de opplyser på Twitter at brannvesenet måtte gå de siste meterne for å komme frem fordi et tre hadde blåst over veien.

Pipebrannen er slukket og det er ilagt fyringsforbud. Brannvesenet måtte gå de siste 150 meterne frem til huset da ett tre hadde blåst ned over veien. — 110 Agder (@110Agder) January 17, 2022

Må sprenge tre

I Heimdal i Trøndelag har Tensio måtte sett seg nødt til å sprenge vekk et tre som ligger over en strømledning for å få strømmen i området tilbake.

– Ingen grunn til bekymring for beboere som hørere smellen, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

I en annen tweet opplyser politiet at de har fått inn mange meldinger om strømbrudd og trær som har veltet over veier.

De opplyser at sakene er satt over til Vegtrafikksentralen og Tensio.

– Vegtrafikksentralen og Tensio jobber på spreng for å få ryddet vekk alt før folk skal på jobb, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Kamilla Engen.

Hun understreker at det ikke er nødvendig å kjøre mer forsiktig enn ved en vanlig vinterdag i Trøndelag.