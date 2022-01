Sør-Korea melder om ny nordkoreansk rakettest

Nord-Korea har avfyrt et «uidentifisert prosjektil» mandag, ifølge det sørkoreanske forsvaret. Det kan være nordkoreanernes fjerde rakettest denne måneden.

Meldingen kommer etter at Nord-Korea på ti dager gjennomførte tre rakettester, blant dem to av det de kaller hypersoniske raketter. Den forrige testen fant sted fredag, da trolig av to kortdistanseraketter, ifølge Sør-Korea.

Det japanske forsvarsdepartementet tvitrer at det kan være snakk om et ballistisk missil.

Onsdag varslet USA nye sanksjoner mot Nord-Korea etter testene. Forslaget må formelt behandles av de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd, og en beslutning der må være enstemmig.

Forrige gang Sikkerhetsrådet vedtok sanksjoner mot Nord-Koreas atomvåpenprogram, var i 2017.