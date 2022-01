Sagosen: – Jeg savner frekkheten og tøffheten

De norske håndballgutta skal mandag kveld inn i siste gruppespillkamp før hovedrunden.

I de to foregående kampene, mot henholdsvis Slovakia og Russland, har Sander Sagosen scoret på 7 av 16 skudd. Det er trønderen misfornøyd med.

– Uttellingsprosenten er for dårlig, og jeg savner frekkheten og tøffheten litt. Jeg tør kanskje ikke å ta de halvsjansene, men jeg blir nølende, letende og presser gjennom et skudd som egentlig ikke er der i stedet for å stole på instinktet, forteller Sagosen som er inne i sitt niende mesterskap for Norge og legger til:

– Jeg vet at jeg er en veldig, veldig god spiller. Jeg må ut der og gjøre det.

– Svingt litt mer

Sagosens THW Kiel har hatt en varierende sesong, både i hjemlig liga og i Champions League. Nå ligger de på andreplass i Bundesliga bak Magdeburg.

Og i oktober testet 26-åringen positivt for korona.

– Det har vært en høst som har svingt litt mer enn det pleier. Det er nytt for meg ikke å ha sommerferie og ha to sesonger gående i ett, men jeg skal ikke legge skylden på noe.

For etter sesongen 2020/2021 var det rett på pre-camp før OL i Tokyo.

– Det er jobben min, og det er det jeg synes er artigst. Jeg er veldig ærlig med hva som kreves, så jeg vet veldig godt hvor skapet står, sier den kommende Kolstad-spilleren.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, savner også råskapen til Sagosen i kamp, men peker på at 26-åringen har hatt en enorm belastning over flere år med Bundesliga-, Champions League- og landslagsspill.

– Sander er en av de aller beste. Det er helt naturlig å svinge i en sesong. Men det blir ekstra synlig på et lag som Norge: når den største stjerna spiller en helt grei kamp eller en kamp litt under pari, så blir det så synlig, sier Svele og sammenligner Sagosen med danskenes største stjerne.

– Det er forskjellen på Sander og Mikkel Hansen: danskene har bredden, så det blir ikke så synlig hvis Hansen har en litt dårlig kamp.

En revansjesugen Sander

Christian Berge har jobbet med Norges nøkkelspiller for å finne tilbake til gamle trakter.

– Vi hadde en sekvens i går (søndag) da vi var ferdig kollektivt hvor jeg stod og jobba med Sander. Da tok vi opp de tingene med råskapen og være mer jaktende i målene. Jeg har sett at prestasjonene hans har svingt litt, men du kommer nok til å se en veldig revansjesugen Sander i dag (mandag), sier landslagssjefen i forkant av kampen mot Litauen.

– Ikke bekymret over formen?

– Det handler om å få en prestasjon og bygge stein på grunnmuren igjen, så kommer det nok.

Svele etterlyser også at resten av laget tar i et tak.

– Vi får håpe at vi får rytme i angrepsspill så han er tilbake der han kan være. Vi vet at en sulten Sander Sagosen er vond å møte for alt og alle, slår TV 2s håndballekspert fast.

– De andre må steppe opp noen hakk og hjelpe han også. Når det drar seg til er de andre vant til at han rydder opp, men han trenger også hjelp. De må spille hverandre bedre og gode.