Hjelpearbeider i Al-Hol-leiren ble drept av jihadister

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble drapet utført av to IS-medlemmer, som kom seg inn på legesenteret der hjelpearbeideren jobbet ved å bruke falske identitetspapirer.

Røde Halvmånes kurdiske avdeling har bekreftet at mannen var en av deres medarbeidere, og at han døde av skuddsår. Også Leger Uten Grenser har bekreftet drapet.

Rundt 56.000 mennesker befinner seg i interneringsleiren i Al-Hol. De fleste er mennesker som flyktet eller overga seg da IS-kalifatet falt i 2019.

– Sikkerhetssituasjonen i leiren er ustabil, og celler fra IS er fremdeles til stede. Drapet på hjelpearbeideren utgjør en farlig presedens for humanitære og medisinske hjelpeorganisasjoner, sier Chaukhamous Ahmed, en representant for den kurdiske administrasjonen som kontrollerer leiren.

(NTB)