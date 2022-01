Bondeorganisasjonene invitert til krisemøte om strøm hos Vedum

TV 2 får bekreftet at bøndene ikke får gjennomslag for strømstøtte til gårdsdrift i regjeringens nye lovforslag. Mandag blir det krisemøte på finansminister Trygve Slagsvold Vedums kontor.

– Vi ønsker å finne løsninger for at de som produserer maten vår. skal få hjelp, på samme måte som alle andre forbrukere får hjelp gjennom sikringsordningen for husholdninger, sier Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp) til TV 2.

Vedum har invitert Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til et møte på sitt kontor mandag morgen klokken ni.

Lovet støtte til fjøs

Organisasjonene var tirsdag i krisemøte med landbruksminister Sandra Borch (Sp). På møtet lovet Borch at bøndene skal få mer i strømstøtte.

Organisasjonene krevde der at strømstøtten til husholdningene som er rettet mot strømforbruk i boliger, også skal omfatte driftsbygninger på gårdsbruk.

Borch koblet inn Landbruksdirektoratet for å få til en treffsikker og rettferdig ordning for strømstøtte til bøndene innenfor denne ordningen.

– Vi skal treffe de som har store bygninger og høyt energiforbruk, typiske svineprodusenter - driftbygninger med mye dyr i - det er det vi jobber med tekniske løsninger for å klare å få til, sa landbruksministeren til TV 2.

For vanlige boliger betaler staten deler av strømkostnaden for ekstraordinært høye strømpriser opp til et forbruk på 5.000 kilowatt timer.

Bondelaget krevde at taket for driftsbygninger blir satt til 20.000 kWh som en del av husholdningsordningen.

Ligger ikke inne

Ifølge Borch ble det bestemt å gjøre alt for å få dette til før regjeringen la fram sitt nye forslag for Stortinget om å øke andelen staten dekker av ekstra høye strømutgifter til boliger fra 55 til 80 prosent.

Den utvidede husholdningsordningen skal etter planen vedtas i Stortinget kommende fredag, men lovforslaget som gikk gjennom i statsråd fredag, gir ingen ekstra strømstøtte til bøndene, opplyser olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Det ligger ikke inne i denne ordningen som Stortinget skal behandle i løpet av denne uken. Den er rettet mot husholdningene og de som bor i hus og leiligheter, men også boliger på landbrukseiendommer, sier Persen.

Regjeringen følger deres situasjon tett, sier hun.

– Jeg forstår at det er vanskelig for mange bønder som har høye strømutgifter knyttet til oppvarming av fjøs og og der dyrene holder til, forsikrer hun.

– Landbruksministeren har også dialog med landbruksorganisasjonene og om om eventuelle ordninger for de, men denne ordningen er først og fremst rettet mot husholdningskunder og alle de som har strømmålere som er knyttet til sitt privat hjem.

Vedum vil lytte

TV 2 får opplyst søndag kveld at bondeorganisasjonene er invitert til et nytt møte i regjeringen - denne gang er det Sps finansminister Trygve Slagsvold Vedum som skal snakke med bøndene om deres krevende situasjon.

– Det er mange som opplever at hverdagen er krevende, om det er høye strømpriser eller pandemi. Regjeringen er opptatt av å lytte til de som opplever dette på kroppen. Vi har tidligere hatt lyttemøtemed bedriftene i trysil, denne gang landbruket , sier Vangen.

Bondeorganisasjonene har advart om at de økte strømutgiftene i verste fall kan føre til at gårdsbruk går konkurs og blir nedlagt.

– Det er svært viktig at forbedringen kommer raskt, spesielt det å få på plass strømkompensasjonen for å sikre matproduksjonen nå i vinter, sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag etter møtet med Borch.