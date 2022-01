Stormen rev av låvetaket til Per Morten – 65 dyr var inne i fjøset

En rolig søndagsmiddag ble avsluttet med et smell i stormen for Per Morten Engan og kona.

Stormen har herjet langs vestkysten søndag kveld, og enkelte har virkelig fått føle sterkere på vindkreftene enn andre.

Trøndelagsbonde Per Morten Engan og kona var to av disse, da det plutselig smalt mens de spiste middag søndag kveld.

– Det var skikkelig vind, og plutselig så vi plater som fløy ute i gården. Da jeg så ut, så jeg at taket på fjøset var borte! sier Engan.

65 dyr sto inne i låven, og fikk seg nok tidenes overraskelse da vinden løftet taket og blåste det 150 meter bort.

Veldig uvanlig

Gården til Engan befinner seg i Gauldal i Trøndelag - et område som vanligvis ligger lunt til og ikke er utsatt for vind.

– Vi har aldri opplevd noe slikt før. Det er ikke vanlig med sterk vind her, men i dag blåste det veldig kraftig, sier han.

Skadene på fjøset er omfattende. Bonden sier at alt er ødelagt, og at strømmen er slått av.

Gårdseier Per Morten Engan sier det blir noen samtaler med forsikringsselskapet fremover. Foto: Privat.

Disse er trygge

Gårdsdyrene e det imidlertid ikke noe fare med. De er plassert i et eget rom på låven der det fortsatt er mat, vann og varme.

– Dyrene er rolige, så det går bra med dem i natt. Situasjonen er derimot uoversiktlig, og vi vet ikke noe mer før i morgen, sier Engan.

Søndag kveld var det et omfattende strømbrudd i trøndelagsområdet.

Bonden sier hele gården er mørklagt, og at de må vente på lys for å se skadene skikkelig.

Stormen har herjet kraftig søndag kveld. Her fra kaia i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Kraftig storm

I likhet med gården i Gauldal, har nesten hele vestlandskysten fått føle på naturkreftene søndag.

Vind opp i orkan styrke, strømbrudd, kansellerte flygninger, stengte fergesamband og tre som har falt over veier er bare noe av det som har skjedd.

Til og med Trondheim Lufthavn Værnes måtte stenge, og det er sjelden.

– Vinden har økt en god del, særlig i Møre og Romsdal. Det høyeste som er observert her er på Gjemnes, som ligger 990 meter over havet. Det er en veldig utsatt plass, men her er kastene på 54 meter per sekund, det er veldig mye vind, sa Meteorolog Martin Granerød da TV 2 snakket med ham søndag kveld.

Stormen gav nullføre - Her går det galt for sjåføren på glatta: