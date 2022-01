Aftenposten: Jan Tore Sanner gir seg som nestleder i Høyre

BSaken oppdateres.

Sanner går av som partiets nestleder på Høyres landsmøte 2.–3. april, melder Aftenposten.

En posisjon han har hatt i 18 år.

– Min motivasjon og lyst til å bidra for Høyre er like sterk som den alltid har vært. Likevel kommet til at det er riktig tidspunkt å slippe til en ny nestleder, ved at jeg stiller min plass i Høyre ledelse til disposisjon, sier han.

Sanner var også statsråd i Solberg-regjeringen i åtte år, først som kommunal- og moderniseringsminister, deretter som kunnskaps- og integreringsminister og fra 2020 som finansminister.