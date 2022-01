Håndballgutta i møter etter EM-smellen: – Mye som skal endres

– Det er ikke så mange timer med søvn vi fikk i natt. Det er mye som spinner oppi hodet, sier Sander Sagosen til TV 2 dagen etter Russland-smellen.

Med lørdagens 22-23-tap for Russland ligger Norge an til å gå inn i hovedrunden uten poeng. Det gjør det langt vanskeligere med tanke på semifinaleplass når storheter som Spania, Sverige og Tyskland venter.

– Det kjennes litt tomt. Man er skuffet og lei seg. Vi har vært i en sånn situasjon før, og vi vet hvordan vi skal komme gjennom det. Det er bare en del av prosessen. Vi skal føle litt på det også. Det gjorde jeg og hele gruppen, sier Sagosen før søndagens treningsøkt i Kosice.

Kiel-stjernen forteller at det er et svært revansjesugent norsk lag før møte med Litauen i siste gruppespillkamp mandag kveld.

– Vi har hatt to møter allerede i dag, der vi har snakket om hva som kreves av oss. Så handler det om å restarte, sier Sagosen.

– Mye som ikke er bra nok

Landslagssjef Christian Berge mener mye må forbedres mot Litauen.

– Det er mye som skal endres, sier Berge til TV 2, før han fortsetter:

– Ballslippet i angrep går vi og leter etter. Vi overspiller i veldig mange situasjoner, hvor spillere er ledige og i gode situasjoner, men ballen kommer aldri dit. Det er ikke noe vi ønsker. Vi ønsker å løpe mye mer kontra, men får det ikke til. Vi kommer litt for mye på linje, og spillere ikke er på plass. Det er mye i spillet som ikke er bra nok.

Trønderen er klar på hva som gjelder på trening før kampen mot Litauen:

– Samhandling offensivt. Prøve å slippe ballen videre, sier han.

Overrasket over lagets frykt

Berge var tydelig forbannet etter ettmålstapet mot russerne. Den norske landslagssjefen forteller om en frustrerende natt.

– Jeg føler at vi kan så mye bedre, men ikke får det ut. Vi opplevde nok at frykten for å tape ble veldig stor, og det overrasket meg litt. Vi kan så mye bedre, og det er fokuset vårt, sier Berge til TV 2.

– Det er ikke vits å snakke gjennom, for vi har gjort jobben med laget, sett video og funnet veien videre. Da må vi slette sluttstrek. Den ballen i går får vi ikke gjort noe mer med nå. Det handler om den neste ballen. Hva vi må endre for å komme dit vi ønsker, har vært tema i dag, fortsetter landslagssjefen.

FRUSTRERT: Landslagssjef Christian Berge vil se fremover. Foto: Annika Byrde / NTB

TV 2s håndballekspert Bent Svele mente Norge må finne tilbake til seg selv og det som gjorde at laget kjempet om medaljer med stor hurtighet fremover.

– Vi prøver. Vi prøvde virkelig i går. Vi hadde fire tekniske feil i en periode som gjorde oss litt «shaky» fordi vi virkelig var nødt til å ta den perioden. Da ble vi litt mer passive. I den andre omgangen var det ikke så veldig mange forsøk. Vi snakket om å gi litt F. Kom igjen, sier Berge.

– Gå ut og kos deg. Det artigste du vet er å spille håndball og prestere godt. Gjør det, legger landslagssjefen til.

Svele mener også at Berge burde brukt sju mot seks tidligere mot Russland.

– Vi tenkte at det kom til å bli jevnt hele veien ut, og vi var redd for kontringsmål imot, forklarer Berge med å vente til sluttminuttene av kampen, men erkjenner at det kan være han burde tatt det grepet tidligere.



REVANSJESUGEN: Landslagskaptein Christian O'Sullivan. Foto: Annika Byrde / NTB

Kaptein Christian O'Sullivan mener ikke alt var negativt mot Russland.

– Vi har sett litt på video av oss selv for å se hvor vi bommet. Det er veldig, veldig mange ting vi ønsker å gjøre bedre, men samtidig er det mange ting vi gjorde bra. Det blir borte på grunn av at helhetsinntrykket er at vi tapte med ett mål, sier O’Sullivan, som lover en revansjesugen gjeng mot Litauen.

– Vi har snudd tankene, for én dårlig omgang skal ikke definere oss her nede. Vi tar med det positive og er klare for å snu det, sier O’Sullivan.