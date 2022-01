Ajer fikk drømmen oppfylt, men tar selvkritikk

Liverpool - Brentford 3-0

Det ble en komfortabel seier for Liverpool mot Brentford søndag. Med fra start for London-laget var Kristoffer Vassbakk Ajer.

Han er oppvokst som Liverpool-supporter, og søndag fikk han sjansen til å spille på Anfield - selv om det var som spiller for bortelaget.

På tribunen var også flere av hans nærmeste til stede.

– Det er stort å komme hit. Jeg har drømt lenge om å spille her. Jeg skulle gjerne ha fått et bedre resultat, men det var stort å spasere ut på banen med min far og forlovede på tribunen. Det var et stort øyeblikk, men så skulle vi prestert enda bedre som lag, sier Ajer til TV 2.

Tar selvkritikk

Ajer var igjen med fra start for andre kamp på rad etter det lange skadeavbrekket de siste månedene. 23-åringen startet til høyre i Brentfords trebackslinje, og fikk tidlig gult kort på en hard takling på Diogo Jota.

– Det gjør selvfølgelig at man må være forsiktig i noen dueller, for jeg skulle helst likt å takle ekstra i noen dueller. Jeg kom heldigvis ikke i alt for mange én mot én-dueller i 2. omgang, og det skal jeg kanskje være glad for, sier stopperen.

Like før pause var han involvert i Liverpools ledermål. Ajer glapp på markeringen av Fabinho, som fikk heade inn 1-0 på en corner.

– Vi markerer tre stykker mot fire spillere, når løpet kommer så skal vi ta ut spillerne. Jeg skal selvfølgelig gjøre det bedre på Fabinho. Når ballen spretter i feltet er det lett å bli stående å se på ball, og det er nok det som skjer i situasjonen.

I hans rolle som stopper blir han ofte brukt høyt i banen. Det er en del av manager Thomas Franks spillestil som tillater den tidligere Celtic-spilleren å bidra offensivt.

– Vi har en veldig offensiv innstilling, men vi hadde ikke ballen nok i dag. Vi vil presse høyt og stå høyt med midtstopperne ut av treeren, så det passer meg fint, sier han.

Brukte skadeavbrekket godt

Liverpool måtte klare seg uten Sadio Mané og Mohamed Salah, som er opptatt med Afrikamesterskapet. Men

– Det er klart med den troppen Liverpool har så er det klassespillere de setter inn. Måten de angriper på i dag viser hvilken kvalitet de har. Det føles ut som de bytter inn på noen spillerne når de angriper. Det var en utrolig opplevelse, og noe man kan lære mye av, sier den norske landslagsspilleren.

Nå er omsider Ajer skadefri etter å ha vært ute med skade siden slutten av oktober. Tiden på skadebenken har Rælingen-mannen brukt godt.

– Jeg har studert masse klipp på hvordan vi skal forsvare og angripe oss. Jeg har lært mye om Brentfords fotballfilosofi, og trent godt på gymmen, så jeg føler jeg har brukt de åtte ukene på en bra måte. Men det er godt å være tilbake, sier Ajer.