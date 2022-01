Braathens eventyrlige reise: Derfor kom tårene etter mirakelseieren

– Han er et helt spesielt talent. Rå fysikk, god teknikk, ofte klok taktisk, herlig fargerik personlighet og i tillegg raus og omtenksom, sier Kjetil André Aamodt til TV 2.

Alpintikonet sammenligner Braathen med en av sportens største legender.

– Han minner om Alberto Tomba, så får tiden vise om han når 50 verdenscupseirer som Tomba.

– Fantastisk kult! Imponerende kjøring med tanke på skadene forrige sesong, skriver Lasse Kjus i en SMS.

– Helt utrolig, melder den italienske veteranen Giuliano Razzoli.

– Han er typen til det. Den evnen til å bare klinke til.. Det er helt spesielt. Idrettsutøver med caps lock, er det det heter? spør alpinistenes sportssjef, Claus Ryste.

LEGENDE: Kjetil André Aamodt mener Braathen minner om den italienske alpintlegenden Alberto Tomba. Foto: Törnström, Calle / NTB

Det er ikke rart Lucas Braathen hylles fra fjern og nær.

21-åringen fra Hokksund var i ferd med å gå hjem etter førsteomgangen. Han var skråsikker på at han var ute. Men den gang ei: Noen timer senere var Braathen seierherre i Wengen etter en sjokkopphenting av dimensjoner.

Skrev historie

Han klatret fra 29.-plass til seier, og ble med det historisk. Ingen har avansert så mange plasser i et slalåmrenn i verdenscupen tidligere.

– Ubeskrivelig. Jeg har ikke ord. Hadde du sagt til meg da jeg kom i mål at tiden ville holde til seier, så ville jeg svart at det var det dummeste jeg hadde hørt. Men ja, dette er noe av det sykeste som har skjedd. Det er ikke kødd engang, sier Braathen til TV 2.

Han skalv og tørket tårer da han skjønte hva som var i ferd med å skje. Da den ubegripelige seieren var i boks, måtte han ned i knestående.

Det ble for mye.

Hvordan kunne det gå?

Den stygge skaden

– Menneskene rundt meg er grunnen til at det har vært mulig. Alt fra familie, ekte venner og laget som har vært med hele veien. Det er helt vilt, altså. Jeg kan ikke tro at vi er her den dag i dag. Å få den «payoffen» i Wengen, ett av mine favorittsteder i verden, er helt ubeskrivelig, sa Braathen.

Det er bare litt over etter år siden han skadet seg stygt i Adelboden. Det skjedde etter at han hadde tatt sin første verdenscupseier i Sölden bare måneder i forveien på sensasjonelt vis.

«Hypen» hadde vært enorm.

FALT STYGT: 8. januar i fjor gikk det galt for Braathen i Adelboden. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Det er litt slik tilværelsen ofte er for unge utøvere. De kommer inn, og starter sine første verdenscuprenn. Så blir det en veldig opptur når de kvalifiserer seg: Det er første biten. For Lucas' del, så leverte han noen gode prestasjoner i enkeltrenn, og forventningene begynte å vokse. Og oppi dette blir man langtidsskadet. Satt tilbake. Pressen begynner å spørre. Det blir mye press om å komme tilbake, sier sportssjef Ryste.

– Sagt det en million ganger

Braathen kom tilbake med et brak.

6.-plassen i Sölden i høst, ett år etter seieren der i 2020, var en gedigen opptur og en personlig seier. Bare uker i forkant hadde han tvilt på om han i det hele tatt skulle bli klar til rennet.

Han har alltid vært klar på at veien tilbake var tøff. Det er han fremdeles.

– Det har vært mye dritt det siste året. Det føltes ganske håpløst å være skadet og ikke kunne hente maten selv engang... At jeg kan komme fra det stadiet til en dag som dette, var helt utenkelig. Men det handler om å aldri gi opp, og det er menneskene rundt meg som har gjort det mulig, sier Braathen.

I RUTE: Nå ser Braathen fram mot sitt første OL. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg er stolt av meg selv. Stolt av den jobben jeg har gjort. Stolt av meg selv for å ha gått imot alle som har tvilt. Jeg er stolt over alle som har vært med meg, og at jeg selv har giddet å gjøre den jobben. Det hadde aldri gått uten dem jeg har rundt meg den dag i dag. Og har hatt rundt meg på veien opp. Å si takk funker ikke, for ord kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er for dem, fortsetter han.

Nå er hans første OL like rundt hjørnet.

– Det er som jeg har sagt i en million intervjuer i år: Jeg kjører for medalje. Og jeg tror absolutt at jeg kan gjøre det. Det trodde jeg før i dag også, men dette var en kul bekreftelse.