Her kommer stormen: – Vi følger spent med

Denne saken oppdateres!

De neste timene kan bli svært heftige i Møre og Romsdal og Trøndelag, men det er ikke slik at resten av landet blir skånet.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk Institutt sier til TV 2 at stormen kommer til å bre seg sørover og østafjells utover kvelden og natten.

I toppbildet kan du se stormen som beveger seg inn mot norskekysten.

– Vindkastene er forventet å bli så sterke at man kan forvente trefall over veier og strømlinjer, og andre utfordringer med innstilte fergesamban og stengte broer.

BLEST: Søndag ettermiddag blåste det kraftig opp i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Slik rammer stormen

Ifølge meteorologen bør alle nå sikre løse gjenstander og klargjøre området rundt huset for sterk vind.

– Vi har hittil registrert vindkast opptil 28 meter i sekundet. Det er fortsatt litt igjen opp til orkan som er 33 m/s, men vi følger spent med de neste timene. Det er hovedsakelig vindkast som gjør størst skade, sier han.

TV 2 har allerede registrert at flere broer og veier er stengt i det ganske land. Ifølge Granerød vil den kraftigste vinden komme de nærmeste timene - altså mellom kl. 1730 og frem mot 21.00.

– Men det vil fortsette å blåse utover kvelden, og bre seg utover Sør-Norge før vinden avtar gradvis i løpet av natten.

Kl. 17.55 meldte politiet i Møre og Romsdal på Twitter at en buss hadde blåst av veien. Det var kun en sjåfør i bussen, og han fremsto ifølge politiet som uskadd.

Bussen lå ikke til hinder for annen trafikk.

Kl. 17.30 meldte Romsdals budstikke at 5031 husstander hadde mistet strømmen i Molde-regionen. Kl. 18.21 viser Elinett sin oversikt at dette tallet hadde krympet til 2993 husstander.

UTFORDRENDE: Sterk vind gir stadig høyere bølger for båt-trafikken. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Politiets sterkeste råd

I Ålesund har vinden allerede festet grep. TV 2 skulle egentlig gjøre et intervju med politiets innsatsleder Olav Ramnefjell ute på kaien i sentrum, men det ville han ikke være med på.

– Det er sjelden det blåser så mye at jeg må holde på capsen, men nå røsker det altså godt i skjegget. Det er farlig å oppholde seg i nærheten av sjøen, og vi ser at det blåser kraftig med fare for flyvende gjenstander, sier Ramnefjell.

VIND: Innsatsleder Olav Ramnefjell må holde på hatten i vinden. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Hans hovedråd er å holde seg innendørs i kveld.

– Det er søndag. Hold deg hjemme, se en god film og forbered deg til uka. Det er mitt sterkeste råd.

Hvis man absolutt må ut i stormen, anbefaler innsatslederen å ikke gå alene og holde seg på trygg grunn langt unna fra sjøen.

– Før jeg dro ut nå, fikk vi melding om et tre som hadde falt. Hvis man ferdes ute i kveld, kan man risikere å bli stående fast. Politiet kan ikke nekte noen å gå ut, men vi kan gi råd.