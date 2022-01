Christian (73) bruker halve pensjonen på strøm: – Holder pusten

Konsekvensene av skyhøye strømpriser blir med inn i det nye året. Nå betales nemlig desember-regningen, og det merker pensjonist Christian H. Raf godt.

– Det kan ikke fortsette sånn. Jeg bare holder pusten og håper på at vi kommer igjennom dette her, sier han til TV 2.

Til tross for strømstøtte fra regjeringen på over to tusen kroner må pensjonisten ut med 5500 i strømutgifter hjemme.

En vanlig strømregning hos Raf ligger på rundt 1500 kroner.

– Det var overraskende mye av regningen som ble igjen likevel, sier han.

PENGENE FLYR: For 73-åringen er det utfordrende å gjøre strømregningen billigere. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Leier ut hytta

I tillegg til strømmen hjemme hos familien, kommer strømkostnader på hytta. I regjeringens strømpakke er ikke fritidseiendom inkludert.

– Da sitter jeg med 11.000 i strømutgifter, og en alderspensjon på 20.000 fra staten pluss noen andre småtterier. Over halvparten går til strøm, og det er litt heftig.

Raf er klar på at det ikke er synd på han og at mange har det langt verre, men han syns likevel det er utfordrende å få ting til å gå opp med så høye strømkostnader.

– Det er beintungt når halvparten av pensjonen går til strøm. Jeg gleder meg til sommeren, hvor strømregningene blir lavere.

– Men jeg har ikke tenkt til å selge hytta bare fordi strømmen er så dyr, konstaterer han.

73-åringen har likevel valgt å leie ut hytta over lengere perioder for å dekke utgiftene.

Tre milliarder mer

Raf og familien er én av rundt to millioner husholdninger som har mottatt strømstøtte for desember. I gjennomsnitt har disse mottatt 1355 kroner.

Så langt har staten betalt 2,4 milliarder kroner til strømkundene, viser nye tall fra NVE.



I januar-regninga øker også støtten, og med den øker prislappen. NVE har nå gjort nye beregninger på hvor mye strømstøtten totalt vil koste staten.

– Med de estimatene vi har nå blir det cirka 8,7 milliarder, sier RME-direktør i NVE Tore Langset.

Han understreker at det er stor usikkerhet knyttet til tallet, både på grunn av usikkerhet i forbruket og usikkerheten i prisene.

ÅTTE MILLIARDER: Tore Langset, direktør for Regulerungsmyndigheten for enegi i NVE tror prislappen kan bli langt større enn først antatt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Summen er likevel langt høyere enn det regjeringen først planla. Da strømstøtten ble presentert før jul, antok regjeringen at den totalt ville koste staten fem milliarder kroner.

Lover mer

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er tross høye kostnader for staten klar på at staten må bidra.

ØKNING: Statsråden lover økning i strømstøtten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er viktig å bistå husholdningene som sliter med de usedvanlig høye strømregningene sine, sier Persen.

Tidligere i januar kom regjeringen etter hardt press med en ny krisepakke.



De vil nå dekke 80% av kostnadene når prisen overstiger sytti øre per kilowattime. Den første pakken dekket kun 55 prosent.

Forslaget skal behandles i Stortinget fredag. Da vil også borettslagene få sin del av kaka, ifølge Persen. Så langt har ikke borettslagene gått inn under støtteordningen.

– Det er en teknisk utfordring som gjør at vi må plukke ut borettslagene fra det enkelte målepunktet, men det kommer og det skal alle være trygge på, sier statsråden.