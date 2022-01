Leo (18) fikk sin Premier League-debut i råsterk Leeds-seier

West Ham - Leeds 2-3

Jack Harrison vartet opp med tre scoringer da Leeds tok en knallsterk seier borte mot West Ham.

Og med på det hele var den norske unggutten Leo Hjelde, som kom inn allerede etter 23 minutter.

– Han gjorde en meget fornuftig opptreden, var dommen fra Brede Hangeland etter seieren var i boks.

– En kjempedebut, mener TV 2-kommentator Espen Ween om innsatsen til den høyreiste forsvareren.

Ifølge NTB ble 18-åringen tidenes yngste nordmann i Premier League.

TØFFE TAK: Hjelde fikk mye å bryne seg på i debuten, men kom godt fra det. Her i duell med Craig Dawson. Foto: Ian Walton

Hat trick-helten Harrison benyttet også muligheten til å skryte av ungguttene etter kampen.

– Vi har vært veldig uheldige med skader. Men vi jobber alltid hardt og gjør vårt beste. Ungguttene gjorde akkurat det. De kommer inn og viser sitt talent og karakter, sier tremålsscoreren.

Mål: Harrison 0-1 (10)

Skadekrisen fortsatte

Leeds har slitt tungt med skader denne sesongen og til søndagens kamp hadde klubben nærmest et helt lag på skadelisten. Midtveis i oppgjøret mot West Ham måtte både Adam Forshaw og Junior Firpo byttes ut. Dermed fikk Leo Hjelde sin ligadebut da han kom inn for Firpo og tok plass til venstre i forsvaret.

Den norske forsvareren spilte sin første Leeds-kamp da han startet FA Cup-oppgjøret mot samme motstander forrige helg.

Trønderen signerte en fireårskontrakt med Leeds så sent som i august da han ble kjøpt fra Celtic. Han fikk aldri noen førstelagskamper for den skotske klubben, men var utlånt til ligarivalen Ross County i 2020/21-sesongen der han gjorde sakene sine meget bra og blant annet ble sammenlignet med Virgil van Dijk.

Hjelde er den 72. nordmannen med kamper i Premier League. Hans far, Jon Olav Hjelde, spilte 17 PL-kamper for Nottingham Forest i 1998/99-sesongen.

Jon Olav Hjelde (t.v.) spilte to perioder for Nottingham Forest (1997 - 2003 og 2004 - 2005). Sønnen Leo er for øvrig født i Nottingham. Foto: John Walton

Brennhete Bowen scoret igjen

Jack Harrison sendte Leeds i ledelsen etter 10 minutter. Senere i omgangen svarte West Ham med sin store formspiller Jarrod Bowen. Et godt slått hjørnespark fra Aaron Cresswell ble stanget i mål til 1-1.

– Hadde det vært landslagsuttak i morgen, så kunne ikke Southgate oversett ham. Så god er han for øyeblikket, sier TV 2-kommentator Espen Ween.

Mål: Bowen 1-1 (34)

Harrison herjet

Men Leeds slo kjapt tilbake. Et hjørnespark fra Raphinha ble stanget videre av Luke Ayling. Inne foran mål var Harrison på plass og ordnet sitt andre mål for dagen.

– Godt av Hjelde fremme i feltet der også, påpekte Hangeland.

Mål: Harrison 1-2 (37)

I andre omgang fikset Pablo Fornals 2-2, men Jack Harrison hadde mer på lager. Etter 60 minutter fullbyrdet han sitt hat trick med en herlig scoring.

Raphinha spilte fri Harrison som prikket inn 3-2-målet med en god dose eleganse.

– Den er iskald og lekker, sa Ween om avslutningen.

Mål: Harrison 2-3 (60)

Etter 65 minutter ble unggutten Lewis Bate byttet ut. Dermed ble det en kort opptreden for 19-åringen som erstattet Forshaw midt i førsteomgangen. Det var Rodrigo som kom inn for Bate.

Det var flere Leeds-spillere som ville notere seg på scoringslisten. Etter 73 minutter trodde Klich at han hadde fikset 4-2 etter et strålende forarbeid av Raphinha. Reprisene viste derimot at ballen gikk via Rodrigo like før den gikk over målstreken. Dermed annullerte Mike Dean scoringen etter en VAR-sjekk.

– Det er en merkelig situasjon. Rodrigo er uheldig. Han står der inne og har ingen påvirkning på spillet overhodet, sier Hangeland.

Bielsa var tydelig frustrert på sidelinjen etter den spesielle situasjonen.

På tampen fikk Bowen en gedigen mulighet til å redde uavgjort, men formspilleren klarte ikke å styre ballen i mål. Dermed endte det 3-2 til Leeds i London. Bielsa og co. klatrer til 15. plass med 22 poeng.

– Det var en jevn kamp. En vakker kamp. Typisk Premier League, sier Leeds-manager Marcelo Bielsa.

– Det var spillernes triumf. Innsatsen de la ned var rørende. De ga alt, det var veldig, veldig stort.

West Ham blir liggende på fjerdeplass med 37 poeng.