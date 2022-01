En person fanget mellom skred – Forsvaret bistår i evakueringen

To kjøretøy kjørte inn i to ulike skred i Balsfjord kommune. En person befinner seg fortsatt i skredområdet.

Saken oppdateres.

Søndag ettermiddag har vært preget av flere skred over veien i Tomakdalen i Balsfjord kommune.

Politiet i Troms opplyser om at to biler kjørte inn i to ulike skred, før veien ble sperret klokka 11.30.

– Det ene har kommet seg ut, mens det fortsatt er et kjøretøy med en person i skredområdet, skriver politiet på Twitter rundt klokka 15.30

Det er store ressurser på stedet.

– Politiet, Forsvaret og frivillige jobber med å få evakuert personen. Han er ikke skadet.

Til nå har værforhold gjort evakueringen vanskelig. Men:

– Været har endret seg, og vi skal prøve å få inn et helikopter, sier politiet til TV 2.

Ifølge Varsom er det sendt ut rødt farevarsel for snøskred i Salten, Ofoten, Svartisen og Trollheimen søndag.

Tirsdag gjelder samme varsel de samme stedene, samt Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoton og Vesterålen – med unntak av Trollheimen.