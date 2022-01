Skandalescener: EM-spiller spyttet på tilskuere

Montenegro-spillerne kunne juble for 28-24-seier over Nord-Makedonia i håndball-EM lørdag kveld, men etter kampen kokte det over for den montenegrinske veteranen Marko Lasica (33).

Da spillerne tok seiersrunden i hallen i Debrecen, kom det kommentarer fra det nordmakedonske feltet på tribunen som fikk Marko Lasica til å storme bort og sende av gårde en spytteklyse.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Flere av lagkameratene kom til for å roe ned situasjonen.

– Hvis han gjorde det, beklager jeg, sa Montenegro-spiller Vasko Sevaljevic (33) til fansen fra Nord-Makedonia, gjengitt av avisen Vijesti.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) opplyser søndag at spilleren er straffet med en bot på om lag 50.000 kroner for hendelsen.

Mens Lasica gikk bort umiddelbart etter å ha spyttet mot tribunen, viser en video av hendelsen at Milos Vujovic (28) ble truffet i skulderregionen av en flaske som ble kastet fra tribunen. Vujovic så oppgitt og irritert ut i etterkant.

Montenegro tapte EM-åpningen mot Danmark, før de fikk seg en opptur med seieren over Nord-Makedonia, som står uten seier på to kamper i EM.