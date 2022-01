Stort skred – politiet oppfordrer folk til å holde seg unna

Et stort skred gikk søndag over veien i Ofoten i Nordland. Ingen personer eller biler ble tatt av raset.

– Ikke mistanke om at personer eller biler er i raset. Raset er cirka 20 meter bredt og 300 meter langt. Våtskred, skrev Politiet i Nordland på Twitter klokken 13.44 søndag ettermiddag.

Ikke mistanke om at personer eller biler er i raset. Raset er ca. 20 meter bredt og 300 meter langt. Våtskred. Veien er stengt mellom Katleberget og Beisfjord. Oppfordring om å holde seg unna dette området. — Politiet i Nordland (@politinordland) January 16, 2022

Politiet varslet om snøskredet i 12.20-tiden søndag etter melding om at et større ras hadde gått over Beisfjordveien i Ofoten i Nordland.

Veien er stengt mellom Katleberget og Beisfjord fram til klokken 11 mandag.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området.