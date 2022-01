Carlsen utklasset rival – sjokkert over tabbetrekk

Mandag: Se Tata Steel dag tre på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fra kl. 13.45.

– Jeg kan bare si at det fungerte strålende i dag, sier Carlsen til TV 2.

– Han kom langt bak på tiden, og greide ikke å finne en løsning som ga ham noe enkelt spill i det hele tatt. Hvis han spiller korrekt i avgjørende situasjoner, så holder det for svart, fortsetter sjakkgeniet.

Det ble spenning i partiet da Giri gikk frem med et gaffelangrep. Nederlenderen tok en bonde på kanten.

I tillegg sendte han, etter selv å ha tenkt i nesten en halvtime på ett trekk, Carlsen inn i tenkeboksen.

Verdensmesteren takket nei til et dronningbytte. Trekk etter trekk fant han datamaskinens førstevalg, som var å gi bort et tårn for en løper i tillegg til den nevnte bonden på kanten.

Så flyttet Giri, som var langt bak på tid, feil hest. Da ga sjakkcomputeren Carlsen et stort overtak.

– Det eneste Magnus ikke leder på er antall brikker, for han ligger under med en bonde og et tårn i bytte mot en løper. Det viser hvilken risiko Magnus har vært villig til å ta på dette stadiet, roste TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I de påfølgende trekkene gjorde Giri tegn til å være misfornøyd ved å riste lett på hodet. Samtidig forsterket Carlsen overtaket ytterligere.

Etter 36 trekk så ikke Giri noe annet alternativ enn å gi opp partiet.

– Det avgjøres av at Giri gjør store tabber, men det er delvis forårsaket av det presset Magnus skapte ved å spille en uvanlig åpning og sette Giri i uvante situasjoner, konkluderte Hammer.

Carlsen stusser særlig på Giris 20. trekk, der nederlenderen valgte å slå ut en løper med en bonde. Computeren anbefalte at han heller burde ha flyttet hesten. Prosentene gjorde et byks i Carlsens favør etter feilvurderingen.

– Det sjokkerte meg, egentlig, sier Carlsen, som var sikker på at Giri hadde funnet det computer-anbefalte trekket på grunn av en lang tenkepause:

– Da får vi et langt parti, hvor jeg sannsynligvis står en del bedre, men han kan kjempe. Så det var litt rart.

Lørdag åpnet Carlsen Tata Steel med remis mot den 19 år gamle russeren Andrej Jesipenko.

Det betyr at han har 1,5 poeng av to mulige.

Giri er en av Carlsens fremste rivaler om seieren i turneringen. Nederlenderen endte på andreplass etter omspill i fjor.

