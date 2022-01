Ny jaktstarttriumf for Røiseland: – Det hun leverer er helt enormt

Marte Olsbu Røiseland tok sesongens sjette seier etter å ha vært helt suveren på jaktstarten i Ruhpolding. 31-åringen skjøt 20 av 20 treff og viste at hun er i toppform før OL i Bejing neste måned.

Olsbu Røiseland tok seg tid til å passere målstreken med det norske flagget i hendene.

– Jeg er så glad. Jeg føler at jeg aldri har lykkes i Ruhpolding, men nå kan jeg krysse det av på listen. Det føles skikkelig godt, og det er så moro, sa Olsbu Røiseland til NRK etter seieren.

– Det er ikke mange plasser jeg har skutt 20 av 20 treff, men det gjorde jeg her, og det føles skikkelig godt. Jeg liker de siste rundene, det blir hardt, men nå må jeg bare nyte det og ta vare på øyeblikkene, fortsatte hun.

– Er dette ditt beste renn noensinne?

– Det er vanskelig å si. Men det er helt klart et av mine beste løp. Det var bra skyting, og bra fart. Dette må jeg ta med meg inn i OL. Det smaker veldig godt, svarte hun.

Ekspertene lot seg imponere stort over det Olsbu Røiseland viste på jaktstarten. Froland-løperen har i vinter vunnet fire av fem renn i disiplinen.

– Det er helt enormt det hun leverer på standplass. Det er rett og slett imponerende. Hun er en komplett skiskytter, slo NRK-ekspert Ola Lunde fast etter Olsbu Røiselands helt suverene seier i de tyske skoger.

– Et av de beste løpene hun har gjort i sin karriere, mente kommentator Andreas Stabrun Smith.

Olsbu Røiseland tok seieren foran de svenske søstrene Elvira og Hanna Öberg. Den suverene norske jenta vant med 20,8 sekunder foran Elvira Öberg, og 32,40 foran Hanna Öberg.

Fakta om Marte Olsbu Røiseland: Dette er skiskytteren Marte Olsbu Røiseland: Alder: 31 år (født 7. desember 1990) Klubb: Froland Verdenscupen: 15 enkeltseirer OL-medaljer: 2 sølv VM-medaljer: 14 (11 gull og 3 bronse) Aktuell: Vant søndagens jaktstart i tyske Ruhpolding. Det var hennes sjette verdenscupseier denne sesongen.

Startet 20 sekunder bak

Marte Olsbu Røiseland startet 21,6 sekunder bak Elvira Öberg på jaktstarten søndag, men allerede etter første skyting var svenskens forsprang hentet inn.

Elvira Öberg bommert én gang på første skyting, mens Røiseland skjøt fullt hus. Dermed var hun helt i ryggen på sin svenske rival. På liggende skyting kom svensken og den norske jenta samtidig inn.

Igjen bommet Öberg én gang, samtidig som Olsbu Røiseland igjen traff alle fem blinkene. Hun sikret seg dermed en solid ledelse etter å ha parkert konkurrentene i sporet.

– Det er ikke bare skytingen som har sittet bra, hun har også vært i strålende langrennsform. Det er enormt bra det hun leverer for tiden, roste NRK-ekspert Ola Lunde.

– For en utøver!

På første stående feide Froland-jenta all tvil side. På kort tid skjøt hun nok en gang fullt hus og viste sin verdensklasse på standplass.

Også på siste skyting traff hun alle blinkene, og tok seieren etter 20 av 20 treff.

– For en serie og for en skyting og for en utøver, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Verdenscupen i Ruhpolding var den siste konkurransen Olsbu Røiseland deltok i før OL i Beijing i februar. Hun kunne ikke fått en bedre generalprøve.

Tiril Eckhoff valgte å stå over søndagens jaktstart for å forberede seg til OL. Hun hadde uansett et dårlig utgangspunkt etter dårlig skyting på onsdagens sprint.

Seieren var Røiselands 15. i verdenscupen totalt. Seks av dem har kommet denne sesongen (fire i jaktstart, to i sprint).

Ingen andre norske utmerket seg nevneverdig. Karoline Erdal ble nest beste norske på 17.-plass etter to bom på standplass.